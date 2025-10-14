SUPER EIGHT今年第2人夫！　村上信五宣布娶圈外女友

記者蔡宜芳／綜合報導

日本星達拓男團「SUPER EIGHT」（原關西傑尼斯∞）的成員大倉忠義在今年2月宣布結婚，時隔8個月，他的團員村上信五也傳出喜訊！村上信五在14日透過經紀公司宣布和圈外女友結婚，他也是團體在今年第二位升格人夫的成員。

▲SUPER EIGHT成員村上信五宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／super_eight_official）

村上在聲明中表示，自己即將迎來演藝生涯的第30周年，「這一路有高有低，但很感謝一切終於順利圓滿，我決定結婚了。」他透露妻子是圈外人，希望外界能夠給予私人空間。

村上也感謝團員與粉絲，表示：「作為SUPER EIGHT的一員，能有信任、支持我的夥伴相伴左右，讓我能一直望向閃耀的未來；而與粉絲多年來的相處，更照亮了我珍貴的人生之路。對於這份巨大支持與安慰，我心中滿懷感激。」強調未來也會繼續努力。

▲村上信五發表結婚喜訊。（圖／翻攝自Instagram／super_eight_official）

【村上信五全文】

錦秋之際，祝各位身體安康。

即將迎來演藝生涯30週年，這一路有高有低，但很感謝一切終於順利圓滿，我決定結婚了。由於對方是圈外人，希望大家能夠靜靜地守護我們。

作為SUPER EIGHT的一員，能有信任、支持我的夥伴相伴左右，讓我能一直望向閃耀的未來。而與粉絲多年來的相處，更照亮了我珍貴的人生之路。

對於這份巨大支持與安慰，我心中滿懷感激。

今後我也會繼續努力，希望大家能持續支持。

拜託各位，請多多指教。

謝啦

謝謝

2025年10月14日

村上信五