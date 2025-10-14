一碗泡麵換一生兄弟！　蕭子墨實現11年約定「激動大爆哭」

▲蕭子墨和Anson Kong 江????生合體。（圖／植光土壤音創提供）



記者翁子涵／台北報導

蕭子墨曾在韓國韓國苦熬當練習生卻未能出道，他在2021年釜山影展入圍新演員，與韓星宋江角逐大獎，11年後，他以演員與創作歌手身份，站上全球OTT大獎舞台，近來更推出首張單曲〈開始的地方〉，這首歌承載著青春誓言，完成了這場跨越11年的華麗逆襲。

▲▼蕭子墨和Anson Kong 江????生當年一起在韓國當練習生。（圖／植光土壤音創提供）



聊起〈開始的地方〉，蕭子墨表示，這首歌的契機來自「全球OTT大獎」的演出邀請，他將自己過去與現在的對話寫進歌裡，更融入他相當熟悉的韓語鼓勵箴言「괜찮아요（沒關係）」、「힘내세요（加油）」。他回想寫歌的過程很神奇：「我一個人騎著車，那些歷歷在目的回憶、和這些年各自努力的經歷很自然地就唱進了歌裡。當時一邊騎一邊哭一邊唱，事後聽錄音，有很多鼻涕跟車子熙來攘往的聲音，很好笑。」

蕭子墨2014年遠赴韓國接受嚴格的練習生訓練，在那段充滿不確定性的日子裡，他與當時同樣未出道的Anson Kong 江????生結為莫逆，曾在深夜用一碗泡麵鼓勵彼此，在凌晨的練習室互相考核舞步，儘管最終未能在韓國出道，卻淬煉出他們深厚的友誼與一個等了11年的約定，直到今年，在「全球OTT大獎」的舞台上，這個誓言終於實現了，蕭子墨不僅擔任頒獎人與表演嘉賓，更與Anson Kong江????生再度合體，演唱這首為約定而生的〈開始的地方〉。

而典禮後台，蕭子墨也跟最近在韓國爆紅的日本演員坂口健太郎合照打招呼，簡單的交流，也有碰到演員曾敬驊及林廷憶，蕭子墨跟他們聊了很多表演跟心境上的交流。從演員到歌手，從台灣到國際，蕭子墨不斷突破自我。他坦言：「音樂曾是我無法輕鬆貼近的領域，但現在它已成為我前進的動力。」