韋禮安打電話沒人接「被分手」！　惆悵失落心聲全曝光

韋禮安推出新創作EP《Love Wei Back Vol.1》，復古的氛圍掀起風潮，EP中的抒情歌曲〈不變〉以細膩敘事性的歌詞、真摯動人的演唱方式，在各大校園與信紙間迅速傳唱，成為當年「最佳分手主題曲」，MV延續歌曲的深情和悲慯感，「韋志豪」面對被戀人分手的情況，觸景傷情，並以80年代超復古元素建構整體MV氛圍，都讓歌曲〈不變〉的情感更加深刻。

〈不變〉是一首寫給時代與愛情的承諾之歌，象徵在流行音樂快速更迭中，他依然守住心裡那份對於初戀情懷。韋禮安化身「韋志豪」，戴著斯文眼鏡、穿著卡其西裝的韋志豪，以憂鬱小生形象演出一段關於愛情的惆悵與失落。韋志豪以80年代拍攝情歌音樂錄影帶的抽象愛情敘事風格，呈現出這首深情情歌最令人感傷的風景。



MV是一段愛情從相愛到質變的心情轉折，配合歌曲的80年代氣氛，MV出現復古公共電話亭，讓韋志豪上演打電話沒人接聽的場面，電話上黏著許多廣告貼紙，還散落著一封封被退回的信件，展現出復古式的失戀悲悽。

搭配韋志豪的設定，導演安排韋志豪是個文藝青年，房間裡擺設許多書，特別把書名都改成跟「韋禮安」的名字有關，如《少年維特的煩惱》變成《少年「韋」特的煩惱》、《理想國》變成《「禮」想國》等等，他每晚都在這些案頭書的環繞下，埋頭寫情書，韋禮安見到團隊的準備忍不住大讚：「真的太用心、太有趣了。」



