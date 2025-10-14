ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
寇乃馨認了與國倫天天吵架！ 16 年婚姻內情曝光

記者葉文正／台北報導

台灣短影音界最受矚目的盛事「金刻獎」再度回歸，於昨（13 日）舉辦「金刻論壇」與「Golden Gala 晚宴」，並圓滿落幕。今年共吸引超過 2,000 件品牌與創作者投稿，盛況空前。活動橫跨論壇、頒獎典禮與晚宴三大單元，現場除了得獎創作者盛裝出席外，還包括眾多重量級嘉賓與網紅名人，如寇乃馨、黃國倫、YouTuber 六指淵、呱吉、百靈果 Ken、一樹、木星人、董仔、酷炫等共襄盛舉。金刻獎共同創辦人雨群與艾西感性表示，今年是歷屆以來「最具挑戰、也最令人感動」的一屆。

▲寇乃馨、黃國倫跨足數位影視，打造4.0進化版提前佈局。（圖／金刻獎）

▲寇乃馨(右起)、黃國倫跨足數位影視，打造4.0進化版提前佈局。（圖／金刻獎）

創辦人雨群以一貫的幽默分享：「最感動的是…今年終於賠比較少了！」一句玩笑，道出多年堅持辦獎的真實心情。他強調，金刻獎不只是頒獎典禮，更是一場關於夢想與信念的長期實驗。「我們相信創作的價值，勝過任何一份即時報酬。隨著市場轉變，從『抖音一響父母白養』，到『全民都在響父母我養』，短影音早已不是娛樂工具，而是全民創作的語言。」相信這項趨勢將徹底改變每個人的生活。

▲寇乃馨、黃國倫跨足數位影視，打造4.0進化版提前佈局。（圖／金刻獎）

▲寇乃馨、黃國倫跨足數位影視，打造4.0進化版提前佈局。（圖／金刻獎）

▲金刻獎評審長雨群。（圖：金刻奬）。（圖／金刻獎）

重量級嘉賓寇乃馨是第二年與金刻獎合作，今年更受邀擔任金刻論壇嘉賓講師，從內容思維談到流量經濟，分享如何讓娛樂轉化為產業實力，除此之外更擔任「金刻論壇」主持人，激發創作者更多的乾貨分享，透過論壇的互相交流，讓參與活動的來賓滿載而歸。


寇乃馨分享，近年她與黃國倫跨足數位影視，打造台灣首個原創短劇平台「Mort」，提出「短劇是短影音的 4.0 進化版」的概念，整合企劃、導演、演員與剪輯資源，打造出讓觀眾能一口氣沉浸其中的在地故事。她說：「我們提早佈局，短劇不只是流量堆疊，而是信任的經營。我們希望培養台灣下一代短劇編導與 IP 製作人，真正讓創作成為產業，而非孤島。」

談及夫妻相處，寇乃馨坦言他們的維繫之道並非外界想像中的「相親相愛、你濃我濃」，而是「競爭」。他們結婚 16 年，始終各自經營一個短影音帳號，每天互相比較影片流量成績，在良性競爭中學習與成長。由於兩人互為經紀人，黃國倫也是寇乃馨的「老公兼老闆」，在事業上經常「公私不分」。寇乃馨直言，意見衝突幾乎是「天天在發生」。化解之道就是「請高層仲裁」──當吵到不可收拾、誰也說服不了誰時，兩人就會透過禱告與讀聖經，讓上帝成為最終的裁判，成為他們維繫婚姻的重要信仰依靠。

【玩哏玩到立法院】李坤城見王世堅上台「委員可以從從容容」

