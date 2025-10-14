ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
影后歸亞蕾悄返台拍戲！　「5.5萬徵醫護助理」懂CPR優先採用

太后徵助理／獨家！拚老命返台拍戲　歸亞蕾5.5萬徵醫護助理

▲高齡81歲的歸亞蕾，悄悄自美返台接拍電影《拾光》，電影講述阿茲海默症老人的故事。（圖／翻攝自歸亞蕾微博）

圖文／鏡週刊

曾獲4座金馬獎、2座金鐘獎、1座大陸百花獎，以及亞太影展等多個獎項肯定的影后歸亞蕾，雖然年事已高，仍堅持幕前演出，據悉她悄悄返台拍攝新片，日前急徵短期助理，開出條件十分罕見，除1.5個月5.5萬元薪水，一般工作聯繫、交通接載等雜務外，還註明「有護理師執照，且懂CPR（心肺復甦術）者優先聘用」。

太后徵助理／獨家！拚老命返台拍戲　歸亞蕾5.5萬徵醫護助理

▲《慶餘年2》中，歸亞蕾（左）化身超狠毒反派「明老太君」，令不少年輕觀眾認識這位老戲骨。（圖／Disney+提供）

20多年前就已移居美國的歸亞蕾，一直沒有中斷演藝事業，千禧年後作品量沒有以前密集，但這5年內也有3部電影、6部電視劇推出，只是大多都是對岸的作品，陸劇《慶餘年2》的「明老太君」，應是台灣人比較熟悉的角色。

短期助理　醫護先採用

已多年沒有拍純台片的歸亞蕾，近日將返台演出一部與阿茲海默症有關的電影《拾光》，故事講述2位性格分別是執著與淡然開懷的長者，在生命列車抵達終點前交錯相遇，深刻呈現高齡議題。

太后徵助理／獨家！拚老命返台拍戲　歸亞蕾5.5萬徵醫護助理

▲2020年歸亞蕾（右）曾與楊貴媚（左）等人主演對岸首部閩南語電影《番薯澆米》，2位金馬影后同場飆戲。

該片劇本打動了歸亞蕾，81歲將隻身返台的她，特地請在台友人幫忙找貼身助理，據悉，她會從10月中旬拍到11月底殺青，因此開出一個半月5.5萬元的薪水，應徵者需會開車、處理與聯絡基本的演藝工作事項，比較特別的是，還另外列出「有護理師執照且懂CPR（心肺復甦術）者將優先採用」的條件。

歸亞蕾的丈夫、女兒都定居美國，在台無家人，希望助理有合格護理師執照及懂CPR的條件說來合理，不過據熟悉藝人助理行情的圈內人表示，台灣正缺護理師，有證照的不見得願意來當短期助理服務藝人，熟稔助理工作的資深助理不是沒有證照，就是未必滿意薪水，要找到各方面都合乎要求的人選，實在不容易。

太后徵助理／獨家！拚老命返台拍戲　歸亞蕾5.5萬徵醫護助理

▲22歲時歸亞蕾（右2）就嫁給初戀張夢奎（左2），2個女兒張之潔（左1）、張之怡（右1）都長得十分漂亮。（圖／翻攝自歸亞蕾微博）

轉戰對岸　太后專門戶

歸亞蕾在娛樂圈是重量級藝人，年輕至今一直戲路寬廣，正反派都拿手，情愛作品有瓊瑤劇《煙雨濛濛》和《花系列》，文學巨作有《橘子紅了》、央視大戲《雷雨》等，更是李安早期作品的御用女演員，《囍宴》就曾榮獲第30屆金馬獎最佳女配角獎。

太后徵助理／獨家！拚老命返台拍戲　歸亞蕾5.5萬徵醫護助理

▲《飲食男女2：好遠又好近》已不是李安作品，但歸亞蕾（右）依然參演，飾演一位外表風騷、講話口沒遮攔，但其實內心寂寞空虛的大媽。（圖／東方IC）

千禧年歸亞蕾轉戰對岸演藝圈，又多了「太后」賽道，幾位中國歷史上的著名太后像是漢武帝的竇太皇太后、清初的孝莊太后、清末的慈禧太后等她都曾扮演過，其不怒而威的氣場，輕易就震懾台前幕後演職員與觀眾。
 



※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【笑到不行】學生放老師跳的「上車舞」 他居然現場跟著開跳！

讀者迴響

熱門新聞

ETtoday星光雲

