啦啦隊女神熱戀60歲Uber司機！男友送房子承諾跳票…張語芯無所謂

▲張語芯曾被封為啦啦隊女神，退役後轉型為專業瑜伽老師，專注於幫助愛美的女性找回體態與健康。（圖／翻攝自張語芯IG)

曾被封為啦啦隊女神的張語芯，去年2月離開待了9年的樂天桃猿啦啦隊，轉戰自由工作者舞台，專心經營自有品牌。本刊接獲爆料，指今年36歲的她與一位大她兩輪、年約60歲的網友Raccoon陷入熱戀，此一戀情傳出後，令她身邊的朋友相當吃驚「怎麼會選他」？

▲張語芯去年2月從樂天桃猿啦啦隊畢業，她開心能參與到很多重要時刻，更指未來會驕傲與小孩分享「你媽媽我曾是樂天女孩」。（圖／翻攝自張語芯IG)



張語芯去年11月曾上節目《單身行不行》分享戀愛史，她過去曾與媽寶、小鮮肉交往過，承認自己是缺愛一族，才會識人不清，在愛情中屢屢受挫。當時她開出未來的擇偶條件要「經濟穩定、成熟穩重、五官健全」等，其實早在當時，她已與Raccoon戀愛ing。

父女檔情侶 他管得嚴

▲張語芯常開直播與粉絲聊天，收到不少粉絲贈禮回饋，也因此種下情緣。（圖／翻攝自張語芯浪LIVE)

據了解，張語芯會認識Raccoon是因為直播牽線，當時，她初開直播與線上網友聊天，一開始因人數不多，只有Raccoon會不時地丟禮物送給她，且累積的禮物金額約三萬元，讓她注意到了男方的存在，兩人更進一步私訊聊天後，發現相當聊得來，沒想到就這麼越走越近。由於兩人年齡差距之大，成了朋友口中的「父女檔」情侶。

對於張語芯與Raccoon交往，身邊的朋友幾乎都相當驚訝，畢竟男方的年紀不小，對自己的身分也相當保密，絲毫不鬆口。一開始，朋友們以為男方是上市公司的高管，直到有次看他開著Toyota多元計程車來接張語芯，眾人才恍然大悟，男方其實是Uber司機。

▲張語芯透過線上平台，分享在家輕鬆做瑜伽的經驗。（圖／翻攝自張語芯IG)

據友人透露，相當小女人的張語芯對男方言聽計從，他規定女友不准與其他男性來往，就算是工作上接觸也不行，張語芯都乖乖聽話，與所有男性友人失聯；而男方曾應允要買房子送給她，最後卻連租房子的錢都沒有。閨密們對張語芯「選男友」的標準，相當不理解，但也尊重她的選擇。

戀愛腦充滿 她陷得深

據悉，男方雖然對女方干涉甚多，但不時也會甜言蜜語，他就曾在自己的個人IG上分享兩人合照，並寫著：「謝謝妳給了我人生不一樣的體驗，也謝謝妳的陪伴，希望可以一直走下去。」這讓需要愛的張語芯，擁有了大大的滿足與情緒價值。

▲張語芯與年紀大她兩輪的男友Raccoon相戀近兩年，男方管她很嚴，卻不時會上網甜言蜜語並分享合照。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

屬於「戀愛腦」的張語芯，因從小在單親家庭長大，對於談戀愛就像在找浮木，而且完全不敢做自己。她說：「我很怕做自己後，男友就會不愛我或是離開，潛意識中，我就是不夠愛自己，老覺得自己不好。」也許Raccoon在愛情關係中就是她的浮木。

▲張語芯與年紀大她兩輪的男友Raccoon相戀近兩年，男方管她很嚴，卻不時會上網甜言蜜語並分享合照。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）





