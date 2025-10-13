Lulu突被恭喜急撇清「沒懷孕」！公開全新身分不藏了　攜母聯手搶百萬

記者孟育民／台北報導

公視台語台高人氣益智綜藝節目《全家有智慧》，最新一集來賓邀請近日突然宣布結婚的Lulu黃路梓茵，在未公開跟陳漢典的喜訊前，帶Lulu媽上節目錄影，母女一起挑戰台語，不過節目一開始主持人林美秀卻頻頻恭喜Lulu，突然其來的祝賀，惹得Lulu不知所措，趕緊澄清不是跟肚子有關的喜事，原來Lulu近期多一個身分「台語新人」，推出個人首張台語創作專輯，「我裡面的歌，都是從公園裡各式的東西去發展，例如溜滑梯、蹺蹺板等。」

▲Lulu帶著媽媽錄製《全家有智慧》。（圖／公視台語台提供）

Lulu自信滿滿地說：「我覺得我台語專輯出了以後，可能就會紅了，紅到不行！」Lulu媽在旁也幫女兒宣傳新專輯，「我漂亮女兒出專輯，很好聽，台語很厲害。」橫跨音樂界的林美秀也鼓勵後輩，「踏出第一步後，第二步、第三步就會跟上了，以後可能會常出台語專輯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而第一次上《全家有智慧》的Lulu，流利的台語讓林美秀跟阿松相當驚豔，Lulu分享台語是跟媽媽學的，加上媽媽的母語是台語，耳濡目染下對台語並不陌生，展現拿下百萬的實力。而對上的隊伍是由Lulu超級好友Amanda（劉紀範）帶隊，姊妹同台搶百萬。

▲Lulu自信要搶下百萬獎金。（圖／公視台語台提供）

其中一關「AI時光機」，畫面回到早期台南六甲紅磚燒製的盛況，Lulu媽看到「紅磚仔」的畫面，內心百感交集，「我爸爸年輕時做過這個，很燙又重，以前辛苦生活，所以我爸什麼都做過，會開貨車、也做磚窯，以前聽我爸爸說，就覺得真的很辛苦。」