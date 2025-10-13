ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

郭書瑤0偽裝搭捷運穿超辣
超商開工優惠一次看
F.I.R.前成員阿沁宣布退休！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

黃立成 謝霆鋒 宋慧喬 嘻小瓜 吳鳳 Andy 趙露思 古力娜扎

野生郭書瑤「0偽裝搭捷運」穿超辣！低胸掉出上圍 事業線被看光

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）擁有E罩杯豐滿上圍，不時會和粉絲分享福利照。近日格外引起討論的是，剛從新加坡看完F1比賽回台的她，搭捷運時不但沒有偽裝，而且還穿超辣！

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤搭捷運穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

從Instagram限時動態中，可以看到郭書瑤完全沒有戴帽子、墨鏡或口罩偽裝，穿著牛仔低胸背心，相當映襯她的白皙膚色之外，還辣露渾圓半球，深邃事業線全被看光光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤剛從新加坡回台。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

事實上，郭書瑤曾分享自己「讓胸部變大」的關鍵在於飲食，並歸納出6大類有助豐胸的食物。她表示，熱豆漿加蛋能一次攝取雙重蛋白質；海鮮富含鋅，有助刺激賀爾蒙分泌；乳製品如起司、牛奶、優酪等則補充蛋白質。她也推薦雞腳、豬腳、海參、木耳等膠質食物，不僅能補胸還能讓皮膚更水嫩。蔬果類如青木瓜、山藥、蘋果、奇異果等含有膠質或酵素，有助暢通乳腺。最後，她常吃腰果、芝麻、花生等堅果補充優質蛋白質，但提醒「適量才是關鍵，吃多反而容易上火」。

▲▼郭書瑤曾分享養胸祕訣。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

值得一提的是，郭書瑤其實前幾天剛飛去新加坡朝聖F1比賽，回台後依然念念不忘，「都幾天了…我的靈魂還在那沒回來，回不來的靈魂，腦袋都還是F1咻咻咻的聲音。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

郭書瑤瑤瑤

推薦閱讀

快訊／金馬影帝病逝！《天浴》洛桑群培離世享壽68歲…不辦告別式

快訊／金馬影帝病逝！《天浴》洛桑群培離世享壽68歲…不辦告別式

3小時前

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

住台北「蛋黃中的蛋黃區」陳志強、曾智希被目擊騎機車出門！網：超樸實

9小時前

昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊話

昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊話

3小時前

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

10/11 13:41

唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！魔羯「感情需多花時間陪伴」 雙子工作忙碌

唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！魔羯「感情需多花時間陪伴」 雙子工作忙碌

10小時前

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

王柏傑情斷謝欣穎被爆「婚禮互潑酒」　新郎楊祐寧首度正面回應！

9小時前

于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路！旗下藝人有《回魂計》男星

于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路！旗下藝人有《回魂計》男星

8小時前

女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球　險砸中頭部挨批：顧炫耀

女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球　險砸中頭部挨批：顧炫耀

7小時前

趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！　認：露面一次就消耗極大心力

趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！　認：露面一次就消耗極大心力

10/12 15:29

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

20小時前

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神　導演看哭了

10/12 11:27

謝霆鋒重慶開唱「遭雷射光燒焦頭髮」　他兩度閃避畫面曝光

謝霆鋒重慶開唱「遭雷射光燒焦頭髮」　他兩度閃避畫面曝光

19小時前

熱門影音

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神

趙露思鏡頭前「徹底卸妝」摘美瞳！4分鐘素顏痛哭戲被封神
范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉

范逸臣屏東合體田中千繪！　在國境之南合唱〈國境之南〉
S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」

S媽臨時取消公開露面　廖家儀心疼「網路霸凌不可取」
優里？喬瑟夫？傻傻分不清

優里？喬瑟夫？傻傻分不清
小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」
館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍
《海角七號》合體!!!　齊唱《國境之南》#范逸臣#田中千繪#馬念先#中孝介

《海角七號》合體!!!　齊唱《國境之南》#范逸臣#田中千繪#馬念先#中孝介
前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」

前男友要包多少？阿達神回笑瘋 虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」
吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」

吳尊帶15歲NeiNei朝聖周杰倫　劉畊宏Cue「點飛輪海的歌XD」
Karina夾在爸媽中間睡覺　「十指緊扣」牽手入眠

Karina夾在爸媽中間睡覺　「十指緊扣」牽手入眠
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

《海角七號》合體！飆《國境之南》　范逸臣Cue田中千繪…搶拍笑了XD

《海角七號》合體！飆《國境之南》　范逸臣Cue田中千繪…搶拍笑了XD

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

看更多

【到底要幾包？】客人和老闆娘買鹽兩人陷入台語鬼打牆

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前1

Lulu婚後首露面！曝陳漢典求婚落淚瞬間　保密戀情「演藝圈只有一人知情」

26分鐘前1

陸劇女神台上自爆「牙片磕碎」！白鹿喊話粉絲幫P圖：這兩天不敢笑

41分鐘前0

八點檔女星海邊拍吻戲出事！被工作人員「攙扶回休息室」曝崩潰心情

1小時前0

柯叔元入圍金鐘…被讚有戀愛感　「罕放閃小10歲妻」真實反應曝光

1小時前10

任時完簽約SM：從沒放棄過歌手夢！　韓網全驚訝「最好奇光熙反應」

1小時前1

金秀賢傳訊16歲金賽綸：想抱抱睡！「新證據出現」韓媒：不可能是他

1小時前0

山下智久驚喜現身醫學會！《空中急診英雄》5主角罕合體…原因曝光

1小時前0

周杰倫認曾「恐慌發作無法上台」　親揭6年巡演辛酸：我無法控制

1小時前0

林依晨師妹入圍金鐘新人「想帶馬登紅毯」　被問10萬獎金笑倒了！

1小時前0

離開花蓮前…受災戶「笑著說一句話」 女團成員低調當志工哭了：我好廢

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲
    3小時前164
  2. 陳志強、曾智希被目擊騎機車出門
    9小時前2633
  3. 昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」
    3小時前123
  4. 拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她
    10/11 13:4118
  5. 唐綺陽運勢／獅子有爛桃花！
    10小時前42
  6. 王柏傑、謝欣穎被爆婚禮互潑酒　新郎楊祐寧回應了！
    9小時前3
  7. 于朦朧生前經紀公司「背後高層」驚傳跑路
    8小時前186
  8. 女童無防護站打擊區！崔顯旭仍全力開球挨批
    7小時前1
  9. 趙露思曝「腦波檢測異常」難復出拍戲！
    10/12 15:29101
  10. 黃立成大賠16億！最新發文喊：逢低大買
    20小時前2412
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合