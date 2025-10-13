野生郭書瑤「0偽裝搭捷運」穿超辣！低胸掉出上圍 事業線被看光

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）擁有E罩杯豐滿上圍，不時會和粉絲分享福利照。近日格外引起討論的是，剛從新加坡看完F1比賽回台的她，搭捷運時不但沒有偽裝，而且還穿超辣！

▲郭書瑤搭捷運穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



從Instagram限時動態中，可以看到郭書瑤完全沒有戴帽子、墨鏡或口罩偽裝，穿著牛仔低胸背心，相當映襯她的白皙膚色之外，還辣露渾圓半球，深邃事業線全被看光光。

▲郭書瑤剛從新加坡回台。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



事實上，郭書瑤曾分享自己「讓胸部變大」的關鍵在於飲食，並歸納出6大類有助豐胸的食物。她表示，熱豆漿加蛋能一次攝取雙重蛋白質；海鮮富含鋅，有助刺激賀爾蒙分泌；乳製品如起司、牛奶、優酪等則補充蛋白質。她也推薦雞腳、豬腳、海參、木耳等膠質食物，不僅能補胸還能讓皮膚更水嫩。蔬果類如青木瓜、山藥、蘋果、奇異果等含有膠質或酵素，有助暢通乳腺。最後，她常吃腰果、芝麻、花生等堅果補充優質蛋白質，但提醒「適量才是關鍵，吃多反而容易上火」。

▲▼郭書瑤曾分享養胸祕訣。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）



值得一提的是，郭書瑤其實前幾天剛飛去新加坡朝聖F1比賽，回台後依然念念不忘，「都幾天了…我的靈魂還在那沒回來，回不來的靈魂，腦袋都還是F1咻咻咻的聲音。」