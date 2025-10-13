LINION圓夢合作金曲歌王！　驚喜曝光下一步計畫：挑戰三鐵

▲LINION推出第四張專輯。（圖／嘿黑豹工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲才子LINION沉潛兩年，帶著第四張全新專輯《自己自己 mi casa su casa》重磅回歸，他以獨特的Neo-Soul與R&B風格，邀請聽眾展開一場「回到自己」的對話，專輯名稱靈感來自蘭嶼口頭禪與西班牙語，象徵一種開放又溫柔的邀請，LINION坦言，這張作品像一場內心旅行，透過首次與金曲歌王Matzka合作，並挑戰三鐵運動，將身體極限與內在修煉融入創作，誠實面對自我。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ LINION首度與金曲歌王Matzka跨刀合作。（圖／嘿黑豹工作室提供）



新專輯《自己自己 mi casa su casa》耗時42天創作計畫，從三百多首Demo中精選九首，延續LINION擅長的Neo-Soul與R&B氛圍，LINION更首度與金曲歌王Matzka跨刀合作，兩人透過幽默口吻對話AI世代的「Chill哲學」，LINION透露，13歲時媽媽曾買Matzka樂團的影音產品給他，從此結下不解之緣，去年專場邀請Matzka擔任嘉賓後，他鼓起勇氣再度提出邀約。LINION盛讚偶像對音樂製作的嚴謹與細膩，能與兒時偶像合作，讓他備感榮幸與興奮。

出道七年，LINION以穩健步伐推出作品，幾乎每張專輯都曾入圍或獲得金音獎肯定，他的音樂足跡遍佈亞洲各地巡演，並與多組國際音樂人合作，更累積多首百萬串流單曲，近年他更積極挑戰自我，養成規律運動習慣，預計未來將挑戰鐵人三項賽事，LINION笑說：「運動給了我掌控感，音樂則讓我誠實表達。」面對不舒服與害怕，他說那就是真實的自己。

LINION 同時宣布實體專輯及同名專場演唱會將於19日登場，演唱會將在台北華山 Legacy舉辦，他邀請大家走進自己的音樂客廳，一起自在呼吸。LINION 說：「我希望粉絲能在演唱會現場，找到屬於自己的那個角落，像在家一樣放鬆自在。」演唱會門票可洽寬宏售票。

