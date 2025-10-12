ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
S媽臨時「缺席公益活動」喊卡原因曝光！　廖家儀親揭她私下暖舉

記者黃庠棻／台北報導

女星大S徐熙媛不幸在今年2月病逝，享年49歲，離世至今超過半年，仍令親友與粉絲難以釋懷，6日是她的冥誕且恰逢中秋節，S家一家人的現況依舊是許多粉絲關心的焦點。今（12）日S媽（黃春梅）原定預計參與大型社會服務活動，無奈臨時喊卡。

▲▼大S病逝5個月！S媽走不出喪女痛「深夜突發9字」。（圖／翻攝自臉書）

▲S媽臨時缺席活動。（圖／翻攝自臉書）

「青春三不Fun 不毒.不詐.不霸凌-大型社會服務活動」在今（12）日舉行，S媽（黃春梅）原本要出席卻因為身體不適而臨時缺席。同為獅子會成員的女星廖家儀也分享了S媽的善舉，透露對方「人很好也很熱心，也付出很多」，S媽更以自己的名義捐了5萬元。

▲廖家儀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲廖家儀。（圖／記者呂佳賢攝）

廖家儀認為今（12）日的公益活動相當有意義，特別提到校園霸凌以及網路霸凌，提及S媽先前被網友胡亂攻擊，讓她看了相當心疼，直呼「我也是個媽媽，人家媽媽都很難過，不要再這樣講話了」，呼籲網友「多一點同理心，希望大家多看看人家做的好事」。

▲廖家儀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲廖家儀。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，廖家儀不斷稱讚S媽私底下做的好事，強調對方一直都有默默支持公益活動，坦言自己很想替對方發聲，但因為私交沒有很熟，只能默默地隔空表達心疼之意，強調「希望大家不要道聽塗說」，只是被問到對方目前的狀態，她忍不住苦笑做出回應。

【最強阿嬤超人出動！】狂塞狂煮食物　就怕志工吃不飽❤

