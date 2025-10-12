郁方自爆「近40年秘密」　情節似《許我耀眼》：媽媽到過世都不知

記者蔡宜芳／綜合報導

由趙露思、陳偉霆主演的電視劇《許我耀眼》近來相當受歡迎，趙露思在劇中「以假亂真」虛構人生的橋段，更是讓觀眾津津樂道。而同樣在追劇的女星郁方，坦言自己在學生時期也做過類似的事情，且母親到過世都還不知情。

▲郁方追劇《許我耀眼》，想起自己學生時期做過類似的事情。（圖／翻攝自郁方臉書、電視劇許我耀眼微博）

郁方透露，自己就讀國中三年級時，學校舉辦了母親節感恩活動，「各班推出一位代表邀媽媽來學校，由學生獻上康乃馨。」但那時她正值青春期叛逆期，與媽媽關係緊張、冷戰中，原本根本不打算參加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，命運卻開了個玩笑，「不知道為什麼，在選代表的時候，突然有同學說『我們想看你媽媽長什麼樣』，然後全班就推舉我當代表。」她一時進退兩難，因為與媽媽幾乎不講話，也不知道該如何開口邀請。思索許久後，她靈機一動，去拜託一位常和她打招呼、看起來和藹可親的鄰居大嬸「假扮媽媽」出席活動。

▲趙露思在《許我耀眼》中為隱瞞真實家庭背景，找路人假扮父母參加婚禮。（圖／翻攝自微博／電視劇許我耀眼）

郁方說，母親節活動當天，國中部三個年級的母親代表坐成一排，學生依序上前獻花。輪到她時，全班都擠在走廊想看她「媽媽」的樣子，「我看到了同學們疑惑的表情，畢竟一點都不像啊！」但她當下只希望能快點結束，之後同學也沒再多問。

多年過去，如今母親已經離世，郁方坦言自己從來沒向媽媽提過這件事，覺得有點小遺憾。一番分享引網友紛紛表示「我只能說小時候的你也很鬼靈精怪！人緣很好也找得到隔壁大嬸」、「我覺得媽媽知道，只是沒說破，應該獨自消化了許久」、「半路認媽媽」，也有人好奇詢問：「所以後來有跟媽媽和好了嗎？」郁方則表示「勉勉強強」。