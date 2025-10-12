ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
孟子義李昀銳「熱戀證據露餡」！公仔倒影被揪4線索　再爆：已牽手同居

記者田暐瑋／綜合報導

大陸演員李昀銳與孟子義因合作《九重紫》多次被爆假戲真做，11日被爆料「連續4晚過夜」引發熱議，但兩人工作室迅速否認戀情，但仍止不住CP粉的起鬨聲浪，隨後，狗仔也發文吐槽暗酸藝人經常「謊話連篇」，網友們也挖出更多線索，質疑他們其實正在談地下情。

▲李昀銳與孟子義爆假戲真做。（圖／翻攝自微博）

▲李昀銳與孟子義爆假戲真做。（圖／翻攝自微博）

有網友挖出孟子義曾曬出一張公仔照片，公仔反射出疑似是李昀銳的倒影，推測照片是由李昀銳拍攝，指出兩隻公仔的動作是他們首次合作時的經典動作，而倒影照射出的男子穿著的衣褲及手錶，李昀銳恰好都有同款，就連拍照動作都是李昀銳常做的姿勢。

▲李昀銳與孟子義爆假戲真做。（圖／翻攝自微博）

▲李昀銳與孟子義爆假戲真做。（圖／翻攝自微博）

▲李昀銳與孟子義爆假戲真做。（圖／翻攝自微博）

▲孟子義的公仔倒影疑似是李昀銳。（圖／翻攝自微博）

此外，兩人在某次活動後共同參加聚餐，隔天李昀銳現身機場時，身上的衣物被發現沾有閃粉和粉底，而孟子義前一晚出席活動時，身上恰好鋪上了身體亮粉，加深了網友對戀情的猜測。對此，狗仔「瓜田寒姐」吐槽：「現在的明星真是謊話連篇，私底下都牽手同居了，明面上還死鴨子嘴硬否認戀情，真當粉絲都是三歲小孩子啊，把聲明變得跟廢紙一樣了，毫無可信度～」

