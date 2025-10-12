潘瑋柏簽名到一半「粉絲全跑光」！原因超尷尬 阿Ken目睹：變路人了

記者潘慧中／綜合報導

阿Ken最近在《11點熱吵店》透露，有次剛好和潘瑋柏參加同一場商演，卻意外親眼目睹對方「從小天王變路人」的一幕，讓現場來賓聽了都直呼超尷尬！

▲阿Ken目睹潘瑋柏「從小天王變路人」的一幕。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



事情是這樣的，潘瑋柏當時表演一結束，後台的工作人員、朋友和廠商全部圍著他，大家都想找他簽名、拍照，他也很親切地答應這些要求，渾身散發出天王風采。

▲▼阿Ken透露，潘瑋柏的旁邊本來圍滿了人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



未料，壓軸表演者是周杰倫，一抵達現場，所有人都改成跑去找周董，即便潘瑋柏還在簽名，「就是簽潘瑋，柏還沒寫」，阿Ken還原當時的現場實況。

▲潘瑋柏還沒簽完名，大家就跑去找周杰倫了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



阿Ken透露，「潘瑋柏就變成一個路人了」，那一幕實在太尷尬，「全部人都不見了，瑋柏的人生就是有這種喜劇，上一秒還是國際巨星， 下一秒變路人，名字都沒有簽完，人家就要把本子收走！」

▲潘瑋柏旁邊的人瞬間一哄而散。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）