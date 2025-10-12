《樂團祭》現實界地揭幕！怕胖團「街頭開唱」炸翻現場

記者許逸群／台北報導

節目「樂團祭」高潮不斷！節目啟動「現實界地」新章節，依觀眾票選將24組樂團分派至大小舞台及街邊舞台，展開三週熱力四射的虛擬音樂祭！三組資深樂團示範演出，金曲天團「告五人」打頭陣，挾金馬入圍氣勢嗨翻全場，樂迷狂讚「賺翻了」！

▲▼《樂團祭》怕胖團街頭開唱。（圖／《樂團祭》提供）

街邊舞台猶如街頭開唱，考驗樂團吸粉功力！人氣夯團「怕胖團」示範演出，一鳴驚人爆發搖滾魂，零距離互動讓現場瞬間沸騰，氣氛直衝雲霄！主唱閃亮笑稱：「街邊舞台不只唱得好，還要留得住人！」

貝斯手大寶街邊初體驗，閃亮笑虧：「我們早鋪好路啦！」大寶驚呼祭民熱情超狂，鼓手老外則妙語形容：「腦子只剩熱！」同場新生代樂團實力也驚人，其中一團被大寶激讚「帥氣討喜」，秒殺少女熟女心，成功引爆祭民「開圈」，嗨度媲美音樂節！

出道30年傳奇！「四分衛」主唱阿山與知名製作人Stanley現身擔任神秘客，與Sandra分享精闢見解。阿山盛讚「憂憂 Yō-Yō」編排多樣，更驚嘆「SOUTHPAUL 南極菠蘿」的青春搞怪風耳目一新，竟脫口：「想重組團玩！」粉絲嗨喊四分衛快回歸！

大舞台由「壓克力柿子」飆唱英文創作曲，主唱鳳小岳笑稱：「英文歌唱錯較難被抓包啦！」製作人Stanley大讚其編曲巧妙、旋律洗腦。儘管舞台分配曾引議，但樂團們在各舞台展現的嶄新魅力，最終贏得觀眾認同！