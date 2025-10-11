YTR荒姨被酸「太顧小孩很難搞」　嚴訂5接觸規則反嗆：能滾多遠滾多遠

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber荒姨在今年5月與山姆老思登記結婚，8月中旬迎來兒子的誕生。升格新手媽媽的她，9日吐露這兩個月來的育兒心聲，坦言「真的好多鬼故事可以分享」。

▲荒姨在8月宣布生下男寶寶。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨表示，她最怕的就是小孩生病，因此為了保護寶寶的健康，她訂下嚴格規範，任何人接觸寶寶前都必須消毒、戴口罩，「吸煙者不準接觸，同住者百日咳和疫苗打好打滿。」她也拒絕讓醫護人員以外的陌生人抱兒子，「絕對不准碰小孩的臉，特別是嘴巴及眼部。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

荒姨坦言，除了主要照顧者外，其他人要碰自己的小孩，她都會感到很焦慮，「然後就會被說我很機車難搞，顧成這樣太誇張！」甚至有人酸她「生下小孩就這麼偉大嗎」。而最讓她火大的，是那些自稱有經驗、卻否定專業意見的人，「醫生說的不一定是對的？沒學醫的會比醫生厲害喔？吵死！」對此，她也提出四點回應，強調「我是媽媽及主要照顧者，我不會害他」。

▲荒姨透露自己嚴格把關寶寶的健康，反而被酸難搞。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨指出，以前與現在的育兒觀念不同，現在資訊更新更快、病毒也更多元，「為什麼我一定要讓別人抱我的小孩？不被抱是會怎樣是不是？」對於不願配合消毒戴口罩、反而責怪媽媽難搞的人，她直言：「能滾多遠滾多遠，煩死！」

荒姨表示，自從當了媽媽後，才真正體會「講道理沒用」，因為總有人會用自己的思維對待別人的孩子，「所以當媽媽後跟小孩有關的一切我拒絕內耗，該怎樣就怎樣！沒得商量！有事就直接講！」她也反覆強調「育兒的方式，一切就是尊重媽媽」，呼籲大家應該給母親更多理解與空間，「請大家不要為難生他的媽媽，那是她的孩子，她不會害他。」

荒姨的貼文發出後，有許多網友贊同表示「無限期支持大家都給我聽媽媽的話！不然生病誰負責和照顧」、「很多長輩一靠過來就要摸臉，又沒洗手，但也不知道該如何拒絕」、「我覺得妳超棒的！完全不會太誇張」、「媽媽沒有錯！寶寶生病還不是媽媽顧」。