意外登入李玟帳號！　私訊塞滿粉絲思念「妳回來好不好」惹網淚崩

記者蔡宜芳／綜合報導

華語歌壇天后李玟（CoCo）在2023年7月5日離世，由於事發突然，讓許多粉絲都難以接受。近來，有網友表示自己的新手機號碼，竟然能登入李玟的音樂平台帳號，也因此看到李玟未能讀取的私訊，截圖讓網友都忍不住表示「破防了」。

▲李玟在2023年去世。（圖／翻攝自微博／CoCo李玟）

當事網友表示，自己用新辦理的手機號碼註冊串流平台帳號時，竟透過簡訊驗證碼登入到李玟的認證帳號中，該帳號擁有26.1萬粉絲，收件匣中更存有大量粉絲近期發送的私訊。在網友曝光的截圖中，可以看到李玟的粉絲透過私訊寫道「想妳」、「永遠愛妳」、「CoCo，一如既往地想妳，你回來好不好」，表達對於偶像的思念。

▲網友透露自己登入了李玟的認證帳號。（圖／翻攝自微博）

對此，平台客服回應表示，李玟的工作團隊先前用來綁定帳號的手機號碼，在停用一段時間後，被電信公司進行「二次放號」，配給了新的用戶。由於原團隊未在號碼停用前解除綁定帳號，導致新用戶取得該號碼後，能夠透過驗證碼直接登入原帳號。平台表示，已在第一時間聯絡該號碼的使用者進行解綁，並著手處理問題。