阿部瑪利亞親揭日超商必買清單　認準「1標示」：代表日本人的最愛

記者蔡宜芳／綜合報導

日籍女星阿部瑪利亞來台發展多年，除了演藝工作外，也經常透過YouTube分享台日文化差異。她日前趁著在大阪工作，為網友介紹三大便利商店必買的商品，也提到台灣人通常都看網路推薦，但她覺得很疑惑，因為「日本人才不會買這些」。

▲阿部瑪利亞來台發展多年。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）

阿部瑪利亞表示，三大便利商店值得推薦的品項不一樣，去7-11的話，推薦買微波食品，尤其是金色包裝的；另外，品牌零食、即食沖泡湯也是她喜歡的東西。而全家的話，她會推薦炸物及鮪魚美乃滋飯糰，還有衣服、褲子等服飾周邊。阿部瑪利亞說，全家推出的服飾不只有內搭，還有上班能穿到的款式，連知名演員山田孝之都很愛買。

▲▼阿部瑪利亞提到山田孝之也愛穿全家的衣服。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞 Maria Abe）

至於以甜點出名的LAWSON，阿部瑪利亞指出，有些甜點包裝上會有三顆星星的標示，那代表是由日本民眾票選出來的熱賣商品，也就是日本人真正喜歡的東西，所以她會推薦大家先挑有三顆星星的甜點。另外，包裝顏色也有區別，藍色是「特別系列中普通的商品」，金色是「特別系列中厲害的商品」，咖啡色則是店內現做商品。

▲▼阿部瑪利亞分享必買商品。（圖／翻攝自YouTube／阿部瑪利亞 Maria Abe）

對於阿部瑪利亞的道地推薦，網友紛紛留言表示「原來LAWSON的甜點有三顆星標誌是人氣商品」、「原來炸雞也可以買到脆皮的，學到了」、「這集好實用」、「看完瑪利亞桑介紹之後，我就是更厲害的高級觀光客啦」。