前主播昔「半夜氣到離家出走」　回家驚見前夫叫外送：要不要吃？

記者王靖淳／綜合報導

前主播張宇在2023年11月離婚，最近她上節目分享一段與前夫的往事，透露有次自己在半夜負氣離家出走，結果對方竟若無其事訂外送回家吃，讓她見狀後感到很傻眼。

▲張宇。（圖／翻攝自Facebook／張宇）

張宇在節目中透露，當時氣沖沖的她原想直奔酒吧買醉消愁，但最後卻選擇去公園找個椅子坐著，冷靜一下。沒想到，在滑完了手機，準備去買飲料時，才赫然發現自己沒帶錢包。在發現自己身無分文後，張宇表示只好摸摸鼻子，原路走回家。

張宇坦言，自己當時心著：「現在這樣回家，實在很糗」，沒想到當她走到家門口時，竟發現停了一台外送的車。當下她腦中便閃過一個不祥的預感：「我想說該不會是我老公叫的吧」。果不其然，當她一走上樓，便看見外送員正在送餐，而她的前夫竟早已在家中擺好整桌宵夜，完全沒有要出門找她的意思。

▲張宇負氣離家，前夫若無其事訂外送。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

更讓張宇感到傻眼的，是前夫在見到她回家後的第一反應，不僅沒有對她表達任何歉意或關心，反而還若無其事地，問她要不要吃，讓她當場傻眼，因為她無法理解，自己都已氣到離家出走，對方竟然還有心情吃宵夜，於是她在回家拿完錢包後，又再度轉身下樓。