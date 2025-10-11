ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
陳意涵《新手上路》意外懷孕搬進劉冠廷家！　楊銘威、爆花化身靈界保姆顧嬰

記者蕭采薇／台北報導

奇幻都會愛情喜劇《新手上路》日前正式殺青，集結豪華的金馬獎金鐘獎演員陣容：由陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、李李仁、于子育、楊銘威與爆花（蔡亘晏），共同展開一段充滿笑聲、淚水，甚至還有點「毛毛的」奇幻育兒旅程。

▲《新手上路》爆花（蔡亘晏）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威、天心、于子育、導演洪子鵬。（圖／文策院、四方四隅提供）

▲《新手上路》爆花（蔡亘晏）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威。（圖／文策院、四方四隅提供）

劇情大膽聚焦台灣現代社會的育兒困境，卻以幽默爆笑的方式呈現。女主角陳意涵飾演因意外懷孕而人生大翻轉的新手媽媽，陰錯陽差搬進劉冠廷的老家，屋內竟早就住了兩位「非人類」房客—由楊銘威與爆花飾演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一場新手媽媽面臨育兒挑戰而瀕臨崩潰，同時與資深鬼魂的人鬼同居記就此爆發，掀起一連串靈異又笑中帶淚的事件。劉冠廷則化身「超級暖男」全力協助育兒，宅男黃冠智愛慕陳意涵，勇往直前加入追愛戰局。親情、愛情、靈異元素交錯，讓觀眾在歡笑中感受新手父母的甜蜜與心酸。

▲《新手上路》爆花（蔡亘晏）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威、天心、于子育、導演洪子鵬。（圖／文策院、四方四隅提供）

▲《新手上路》陳意涵。（圖／文策院、四方四隅提供）

殺青時女主角陳意涵感性分享：「很開心可以跟很多好朋友一起完成這部戲。其實當初要接這部戲時很掙扎！但因為真的很想帶給新手媽媽和新手育兒的人一些力量，我們劇組大部分都有育兒經驗，希望用歡樂的方式，告訴大家在育兒過程中不要給自己太大壓力，我們都在學習中，會越來越好的！」

▲《新手上路》爆花（蔡亘晏）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威、天心、于子育、導演洪子鵬。（圖／文策院、四方四隅提供）

▲《新手上路》劉冠廷。（圖／文策院、四方四隅提供）

男主角劉冠廷則開心表示，這部戲讓他「一圓小時候的夢想」：「就是小時候對表演的熱忱，感覺又被找回來了。這次與大家一起激發了很多前所未有的火花，表演上也是很大膽的嘗試！我覺得表演是很幸福的事，要開心享受表演的樂趣，非常期待作品將呈現給大家。」演員之間的火花更是強烈，天心直呼：「製作人和演員們都是我很熟悉的夥伴，我就像回到娘家一樣，在片場很有安全感，可以直接火力全開去演，很過癮！」

▲《新手上路》爆花（蔡亘晏）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威、天心、于子育、導演洪子鵬。（圖／文策院、四方四隅提供）

▲《新手上路》天心。（圖／文策院、四方四隅提供）

飾演神仙角色的于子育表示非常期待播出：「在現在少子化社會，本劇題材相信可以帶給大家一些期待，也許會讓人想再戀愛想再生小孩！我覺得小孩就是天使、就是禮物，也希望能帶給社會更祥和溫暖的感覺。」

▲《新手上路》爆花（蔡亘晏）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威、天心、于子育、導演洪子鵬。（圖／文策院、四方四隅提供）

▲《新手上路》于子育。（圖／文策院、四方四隅提供）

她大讚所有演員的喜劇功力：「不愧都是入圍金鐘金馬的優秀演員們，真精彩！不管是什麼角色交給他們手上，他們都可以做的非常好，也讓我邊享受邊學習。」唯一遺憾是「這次演得不夠過癮！」

而飾演「追愛宅男」的黃冠智則圓了高中的夢想，開心能演到對「大發」（陳意涵）表白的角色。他笑說在現場還能實習育兒知識，更推薦觀眾：「大家想哈哈大笑時可以看我們的戲，我們在現場拍戲時都憋笑的很辛苦，相信這份發自內心的歡樂可以傳遞給觀眾！」

▲《新手上路》爆花（蔡亘晏）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威、天心、于子育、導演洪子鵬。（圖／文策院、四方四隅提供）

▲《新手上路》黃冠智。（圖／文策院、四方四隅提供）

楊銘威首度挑戰飾演鬼，也是首次與爆花（蔡亘晏）合作，在劇中化身老宅中的一對「雙鬼」，更身兼重任成為靈界「保姆」，聯手幫陳意涵照顧初生嬰兒。角色設定的特殊性及擔綱本劇喜劇節奏的重責大任，讓這對鬼搭檔絞盡腦汁想梗以力求完美。

▲《新手上路》爆花（蔡亘晏）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威、天心、于子育、導演洪子鵬。（圖／文策院、四方四隅提供）

▲《新手上路》爆花（蔡亘晏）、陳意涵、楊銘威。（圖／文策院、四方四隅提供）

兩位硬底子演員大展喜劇功力，無論是默契或「笑果」都超乎預期，每次對戲都讓其他演員險些笑場NG！爆花受訪更毫不諱言表示，經過此次合作，她心目中「最欣賞的男演員」非楊銘威莫屬，楊銘威也沒讓眾人失望，不改搞笑本色，神來一筆回應：「我願意！」為這組靈界搭檔的合作下了最爆笑的註解。

▲《新手上路》爆花（蔡亘晏）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威、天心、于子育、導演洪子鵬。（圖／文策院、四方四隅提供）

▲《新手上路》陳意涵、導演洪子鵬。（圖／文策院、四方四隅提供）

製作人陳慧玲表示：「《新手上路》是首部以奇幻手法探討新手媽媽育兒挑戰的台劇，製作難度極高，我們結合特效與AI技術，不論在敘事手法或主題上，都希望為觀眾帶來眼前一亮的全新感受。」導演洪子鵬表示：「這次題材很特別也是必須被傳達的，本劇在述說剛身為父母的階段，包括我自己也是新手育兒，我們選擇用比較喜劇的方式去談這個嚴肅的育兒議題。希望大家都能好好理解這個故事，也期待有很好的迴響。」《新手上路》預計將於明年正式播出。

 

