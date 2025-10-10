ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
郭書瑤解放內衣炸E級上圍！　「低胸溢出超兇事業線」激辣

記者王靖淳／綜合報導

女星郭書瑤平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近她就在IG限動PO出一張身穿低胸運動內衣吃榴槤、喝椰子水的自拍照，解放E罩杯以及火辣事業線的畫面曝光後，立刻掀起討論。

▲郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤穿內衣吃榴槤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

透過郭書瑤分享的照片可見到，她身穿一套藍色的運動內衣，上半身的剪裁相當合身，完美地展現了她傲人的上圍。她的表情俏皮多變，在自拍中，她一邊吃著榴槤，一邊喝著椰子水，同時也不忘對著鏡頭，擺出可愛的嘟嘴表情，眼神相當自信又不失性感。

▲郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤擁有傲人上圍。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

事實上，郭書瑤在7日才在IG限動曬出自拍照，當時她身穿同款運動內衣，下半身則搭配運動短褲，整體造型相當陽光又充滿活力。照片中，郭書瑤將嘴唇微微嘟起，呈現「親嘴」表情，眼神則專注地看著手機螢幕，表情既放鬆又有自信。值得一提的是，她擺出一個極傾斜的自拍角度，整個人橫躺在畫面中，這個動作讓她的身材曲線，更加玲瓏有致。如今又在限動分享自己吃榴槤及喝椰子水的自拍照，再度掀起網友熱烈討論。

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

