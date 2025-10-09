泰勒絲新歌〈Wood〉引人遐思　雙關語影射男友

圖文／鏡週刊

過去泰勒絲（Taylor Swift）一發表新歌，大家就開始翻她過去的情史，找出各種蛛絲馬跡、考證到底是在影射哪一位前男友。現在這種時代過去了，泰勒絲新專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl）有首新歌〈Wood〉就是在講未婚夫美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce），因為歌詞都是色色的雙關語，聽懂的人就覺得好害羞。

如果光是看〈Wood〉歌詞字面的意思，就是在講樹林的參天巨木、仰之彌高之類的，但泰勒絲可是各種轉注、假借的寫歌詞高手，所以這首歌的歌詞就得戴上「有色眼鏡」來解讀，而且也不得不這樣做，因為副歌出現了「他的愛是打開我雙腿的鑰匙」（His love was thе key that opened my thighs），無論如何這絕對不是在形容某個巨木，而是未婚夫的「那個」！

大眾對於這首歌的反應都是「倒抽一口氣」，因為泰勒絲難得寫這種色色的歌詞，所以是怎麼回事呢？她大笑回答，「一開始寫歌的時候是很單純的，一開始真的是這樣...我真的不曉得後來就變成這樣了！我就很投入，然後其他人跟進，我真的不曉得後來怎麼會寫成這樣，但我真的很喜歡這首歌。」

但是歌詞當中「I ain’t gotta knock on wood」，其實意思是指英文俚語，就是敲木頭，這是一種祈求好運、或者避免壞運的常見動作，泰勒絲表示這句歌詞才是她一開始想到的，意味著她已經找到真愛、不再需要敲木頭祈求好運。所以當她的母親頭一次聽這首歌時，就以為真的是在講敲木頭祈求好運的動作，泰勒絲說：「你可以自己解讀這首歌，每個人看到的就是他們腦海想到的畫面。」所以，大家不要跑去跟她媽媽解釋太多，最好就保持這樣吧。

儘管泰勒絲嘴巴上說歡迎大家各自解讀，但是未婚夫崔維斯凱爾西本人又怎麼反應呢？在他跟哥哥傑森（Jason）一起主持的網路廣播節目中，傑森故意問他，「你對自己有沒有信心？〈Wood〉這首歌是不是太誇大了？」「不，她唱到有關我的歌曲...」「那才不是任何一首歌，那首歌根本就是在講你。」「你這樣說是什麼意思？我愛她，但任何一首提到我的歌曲...」「不是這樣，這首歌非常具體在講你。」「什麼？你沒聽懂這首歌吧？」於是傑森就把歌詞念出來，刻意讓崔維斯感受一下。

至於歌迷的反應又是如何呢？參加《泰勒絲：星夢人生官方發表派對》（Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl）的歌迷表示，在戲院看到這首歌的歌詞版MV時，大家都忍不住笑出來。光是這句「他的愛是打開我雙腿的鑰匙」，真的就很猛；更別提「我的詛咒被你的魔杖打破了」，可以說充滿了畫面。網友的留言更是好笑，「魔杖一定非常神奇！」對，我們也真心希望泰勒絲快點拍正式MV，把這首歌拿來主打，應該不會被YouTube黃標吧。



