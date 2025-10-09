邱宇辰突曝光震撼喜訊！　等10年首獻「第一次」粗肌全看光

▲ 邱宇辰推出人生第一首個人單曲〈CINDER KISS〉。（圖／百鴻揚娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

出道將滿20週年的邱宇辰，推出人生第一首個人單曲〈CINDER KISS〉，邱宇辰表示，這首歌是給自己的一個里程碑，也是一份給粉絲的回禮，「無論是從《棒棒堂》一路陪我成長的朋友，或最近才因戲劇認識我的觀眾，希望大家都能從這首歌裡感受到我現在的樣子，更真實更自在，也更勇敢地面對每一個階段。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 邱宇辰洩養眼粗肌。（圖／百鴻揚娛樂提供）



談起推出人生第一首個人單曲，邱宇辰感性說道：「從團體解散到現在將近十年，那時我一直有個願望，希望能有一首屬於自己的快歌作品。沒想到這一天終於來了，這段時間的累積與等待，好像就是為了現在的這一刻。」他分享：「這個計畫來得很剛好，一切都特別順利，好像所有事情都是老天最好的安排，讓我能以最完整的樣子呈現這首歌，真的很幸福也很滿足。」

邱宇辰透露這首歌的誕生並不輕鬆，「一開始聽到這個計畫時壓力蠻大，我不停看表演、做功課、調整唱腔，每天沒日沒夜地練習，希望能把作品做到讓自己喜歡，也讓大家滿意。」他感謝身邊的夥伴與團隊：「公司非常信任我，大家一起討論、找出最合適的方向，真的凝聚了很多人的心血和信任。」

為呼應歌曲主題，邱宇辰推出個人首本「純欲系」寫真〈CINDER KISS〉（餘燼之吻），由攝影師 Mr. Triangle 掌鏡，以乾淨眼神與結實線條，呈現純真與性感並存的張力。邱宇辰笑說：「以前大家都覺得我是陽光少年，這次我想讓大家看到不同的自己，挑戰更成熟、更真實的一面。」

歌曲由金曲製作人紀佳松打造，以 Techno Pop 電子舞曲為基底，融合強勁節奏與性感電流，描繪愛情裡那股無法抗拒的吸引力與貼近瞬間的心跳感，整首歌圍繞曖昧氛圍展開，從眼神交會到氣息貼近，都散發難以言喻的張力。

