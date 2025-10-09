從朋友變老公！Lulu感性告白陳漢典「愛情真相曝光」　私下對話全場噴淚

記者孟育民／台北報導

陳漢典和Lulu（黃路梓茵）上個月突宣布結婚，喜訊震驚演藝圈。Lulu日前錄製唐綺陽的Podcast節目《唐綺陽居酒屋》，坦承不確定和陳漢典交往的時間，但這一年走比較近，「因為我們本來就很好，我知道他所有大小事，不知道從何言說。」現場頻頻曬恩愛，幸福的氛圍讓工作人員不停發出驚呼聲，全場都起雞皮疙瘩！

▲Lulu分享和陳漢典愛情故事 。



兩人不只是朋友、情人也是家人，Lulu形容陳漢典就像「李大仁」，總是默默守護在身邊，「他就是守護型，如果我打電話給他，他就一定會接、一定會在，富士山型的存在，只要雲散開他永遠都在。」

▲Lulu甜蜜告白陳漢典 。



Lulu更當場告白，「與其說我喜歡他，不如說我是愛他，他也是愛我，因為我們太長時間相處了，他絕對看見我所有最不堪的一面，就是因為如此的赤裸，所以這個人一定能包容我的一切！」被問到陳漢典有沒有說過最像情人的話？Lulu則說：「他會用很誠懇、炙熱的眼神說，妳就是我想要一輩子生活的人。」聽見如此真誠的告白 ，讓全場都忍不住動容，Lulu則認為兩人日常就是如此，也並未多想，很珍惜現在的生活。