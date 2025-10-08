樂天女孩陳伊球賽結束隔天就去光復　「不來真的會後悔」

記者葉文正／台北報導

花蓮光復鄉持續需要外界幫助，啦啦隊女孩們也陸續前往幫忙，樂天女孩陳伊最近兩天剛去報到，並拿起鏟子幫忙挖淤泥，也是繼李多慧、李雅英與籃籃之後，到災區報到的啦啦隊女神。

▲陳伊在花蓮光復當鏟子超人。（圖／翻攝臉書）

陳伊表示：「忙完球賽的隔天，一早就直接殺來花蓮光復了，一到光復火車站就有志工指標，坐上了軍車到了目的地，才知道是百年保安寺，現場超多志工，真的很硬很辛苦，大家都互相接力幫忙，講認真我覺得我超廢，沒能幫上太多忙，很多東西很重，力氣不夠大，只能幫上一些小小的事情，真的要致敬所有鏟子超人 大家辛苦了。」

▲陳伊在保安宮幫忙。（圖／翻攝臉書）

前進光復的第二天，陳伊加入了光復鄉公所前的水溝大隊，她也好像找到歸屬：「認真覺得女生很適合挖水溝，小小的很好挖 連阿嬤也都能加入，要把水溝裡的泥沙清除，之後排水才會通，雖然二整天下來身體很疲倦，大家都喊累，但心裡卻是收獲滿滿，很開心很感動，如果我沒來光復一趟，我真的會後悔，謝謝世界上有這麼多善良的人 ，你們都是我的英雄！加油。」

▲籃籃素顏衝花蓮當鏟子超人。（圖/記者陳宏瑞攝）

花蓮縣馬太鞍溪溢流後，大批鏟子超人湧入光復車站協助救災，中秋連假，樂天桃猿推進隊長籃籃（籃靖玟）與教練林國裕、球員李家明、邱鑫也挺進災區，變身「鏟子超人」協助挖水溝清除淤泥。籃籃一點都不怕髒，拿著鏟子宛如忍者龜般，就跳進水溝裡，奮力挖出淤泥，努力為災區盡一份力。



而南韓啦啦隊女神李多慧日前才剛捐款30萬，之後更親赴花蓮救災。她也坦言「受益良多」。李多慧說，本以為自己或許能盡份心力，但第一次拿起鏟子時，動作卻很笨拙，「心先跑在前頭，身體卻常常跟不上。」首次參與重建工作的她，看到志工們流著汗水的付出，也非常感動和敬佩。

啦啦隊女神們除了在球場上散發光與熱，對於公共事務，對花蓮災情也都貢獻一己之力，不枉球迷們對她們的擁戴，令人佩服他們的熱心與勇氣。