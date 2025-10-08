顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦　賽車迷搶合照

記者白珈陽／雲林報導

昔以《好小子》系列爆紅的童星出身男星顏正國，7日因肺腺癌病逝，享年僅50歲，消息震驚影視圈、影迷。其實顏正國在上月20日曾在雲林斗六賽車節活動公開亮相，雖然從外觀已看得出消瘦，但當時他還能以單手拿起大旗子，仍有活力，如今突傳來噩耗，令人惋惜。

▲顏正國9月20日參加賽車節活動，當時仍有力氣舉起賽旗。（圖／民眾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏正國於9月20日受邀參加雲林「2025斗六極限飛馳嘉年華」賽車節活動，畫面顯示，他與斗六市長林聖爵、主辦單位、及其他市府人員一起合影，眾人舉起賽旗，替活動增添色彩，當時誰也沒想到，仍能拿起旗子的顏正國，原來已是重病之軀。

有車迷表示，當時在活動上看到顏正國，認為他氣色還算不錯，只是明顯消瘦，由於顏還在電影中出演過飆車橋段，十分帥氣，有許多車迷爭相與他合照。車迷說，顏上一次在臉書貼文是9月17日，而20日出席該賽車節活動，應算是顏最後一次的公開亮相。

▲顏正國在活動中與斗六市長林聖爵、主辦單位、及其他市府人員一起合影。（圖／民眾提供）



顏正國一生如同電影般傳奇，從童星出道卻誤入歧途，一度被判死刑、入獄16年，出獄後改邪歸正，不僅執導了億萬票房電影《角頭2：王者再起》，更積極投身公益、幫助更生人，人生繞了一大圈才回到正軌，昨天驚傳因癌離世，影視圈大嘆不捨。