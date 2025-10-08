TXT休寧凱被爆酒吧約會！「醉女全身緊靠」　眼尖粉絲揪真實身分

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團TXT（TOMORROW X TOGETHER）成員休寧凱近日被網友指出，與一名女子在酒吧飲酒至天亮，且還有在街邊的親暱影片。不過粉絲指出，該名女子其實是休寧凱的親姊姊，引起熱議。

▲網友指稱休寧凱和一名女性單獨喝酒到早上。（圖／翻攝自X）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲休寧凱。（圖／翻攝自Instagram／hueningkai_official）

一名網友7日在社群平台 X（原Twitter） 上傳多段影片，聲稱拍到休寧凱與一位女性在酒吧喝酒，直至凌晨仍一同在路邊等計程車。影片中，該名女子醉得腳步不穩，最終靠在休寧凱懷裡，而他則伸手攙扶對方，兩人最後上同一台車離開，由於互動親暱引起粉絲與網友關注。

該名原PO更在貼文中強調：「休寧凱回國隔天就去和女生喝酒」、「我看到女生的臉，確定不是他姊姊」，並表示當時環境並非封閉包廂，「聽到的對話內容也不像家人之間的語氣」。貼文發布後迅速被轉發，引發爭論。

然而，粉絲隨即出面澄清，指出影片中的女子其實是休寧凱的親姊姊鄭麗雅。有粉絲貼出鄭麗雅在付費聊天平台上的訊息截圖，顯示她當天確實與家人一同聚會，此外，粉絲還翻出鄭麗雅於 7月30日的社群貼文，比對她當時穿著的牛仔褲樣式，與影片中女子的服裝一致，進一步證實兩人為兄妹同聚，而非戀愛約會。

▲網友說影片中女子的牛仔褲是鄭麗雅這件。（圖／翻攝自Instagram／leanavvab）



截至截稿前，休寧凱與所屬經紀公司尚未對此事件做出回應，但粉絲社群普遍認為此為誤會一場，呼籲外界停止散布未經證實的揣測。