「媒人」顏正國肺腺癌驟逝！　黃尚禾、李千娜夫妻一早趕赴靈堂悼念

記者蕭采薇／台北報導

50歲資深男星「好小子」顏正國驚傳於7日因肺腺癌離世，噩耗震驚演藝圈，許多好友聞訊後都感到錯愕與不捨。與顏正國曾合作電影《少年吔》的黃尚禾、李千娜夫婦，在震驚之餘，也在8日一大早低調前往致意，表達最深的哀悼之情。

▲李千娜、黃尚禾因合作顏正國執導電影《少年吔》結緣。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

顏正國的家屬目前仍深陷悲痛之中，選擇不公開設靈堂，希望保有私人空間。然而，黃尚禾與李千娜夫婦感念顏正國導演過去的提攜與恩情，仍特地抽空親自前往弔唁，展現出對這位前輩的敬重，也讓外界看見演藝圈溫暖的人情義理。

顏正國不僅是實力派演員，轉戰導演的他更是影視產業的重要推手。他執導的電影開創了廣受歡迎的「北館五虎」故事線，成員包括鄭人碩、黃尚禾等五位演員，為後續系列電影奠定穩固基礎，成功打造出獨特的電影宇宙。

而黃尚禾與李千娜夫妻，正是因為顏正國導演的《少年吔》而結緣。當年兩人因戲生情，進而相戀、如今結婚並育有一子，這段美好姻緣全因顏正國的牽線促成，讓他倆對導演抱持著無盡的感激，如今導演驟逝，更讓他們感到萬分惋惜。

在得知顏正國死訊後，黃尚禾7日晚間曾透過經紀人，沉痛表達對顏正國離世的哀悼。他承諾，若導演的家人與太太有任何需要協助的地方，他與李千娜必定會全力相助。同時，也呼籲外界給予顏正國導演的家人更多空間，讓他們能夠安靜地處理後事，感謝各界關心。