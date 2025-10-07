滴妹無預警PO「燦笑光頭照」　本人親揭身體狀況：我沒事

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber滴妹昨（6）日無預警地透過IG曬出一張，讓所有人都嚇壞的「光頭照」，畫面曝光後，立刻引發網友熱烈討論。為此，她事後現身貼文底下留言，透露這張照片只是套了濾鏡，同時也要大家不用擔心她的身體狀況。

▲滴妹PO光頭照，掀起網友討論。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

透過滴妹分享的照片可見到，她身穿一件羽絨外套，整體造型看起來相當保暖、舒適。照片中，最讓人震驚的莫過於她的光頭，這與她平時的長髮形象，有著極大的反差，也成為了整張照片，最大的亮點及記憶點。滴妹對鏡頭燦笑，並模仿身後彌勒佛木雕的動作，畫面曝光後，引發不少網友留言表示擔憂「怎麼了」、「滴妹身體還好嗎？」、「嚇一跳還以為滴妹怎麼了。」

▲滴妹解釋照片是套濾鏡。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

面對網友們的關心留言，滴妹事後除了更新貼文，同時也在文中緊急澄清：「我沒事我很健康！是濾鏡喔」，並解釋自己只是想像後面的彌勒佛一樣討喜，才會拍下這張照片，希望能藉此為大家獻上中秋祝福。她也透露：「因為某人一直希望我剃光頭（一直說我光頭一定超好看）」，所以才會套上光頭濾鏡，拍了一張學彌勒佛的福氣照。最後，滴妹再次重申自己的身體狀況安好，要大家別擔心她，「純粹覺得這個照片很可愛所以發了，謝謝大家的留言跟私訊關心。」