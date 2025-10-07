《自殺通告》學生廁所嘔吐、割腿濺血！　黃秋生目睹7天倒數：沒這麼痛心過

記者蕭采薇／台北報導

《幻愛》、《時代革命》金獎導演周冠威，執導全新懸疑校園電影《自殺通告》，集結金馬影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚同台飆戲，更找來劉敬、白潤音、邵奕玫、張豐豪及戴雅芝5位台灣亮眼新秀，詮釋高壓考試制度下的高中生。

▲戴雅芝（左）在《自殺通告》中飾演學霸，透露和黃秋生（右）對戲很緊張。（圖／本萃電影提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

正式預告曝光，匿名警告從天而降，校長下令嚴查，逐步揭開成績至上的驚悚真相，學生嘔吐、割腿、濺血畫面讓人繃緊神經，黃秋生高喊：「從來沒有這麼痛心過！」

導演周冠威震撼新作《自殺通告》話題十足，背景設定在架空世界，正式預告揭露更多細節，飾演學生會長的張豐豪一開場大聲質問：「從幼稚園開始，就比英文、比算數、比畫畫，小學考中學，中學考大學，哪次不是比誰優秀？」犀利直戳僵硬的體制框架，引發網友共鳴。

▲黃秋生因拍《自殺通告》和不少台灣新生代演員合作。（圖／本萃電影提供）

林予晞當初一讀劇本就落淚，她表示每個人成長過程中，都渴望被愛與肯定，卻常被要求先符合結構與規則，彷彿必須「有資格」才能被愛，「故事中很多年輕孩子在這樣環境下掙扎，令人心疼！」不只是學生，黃迪揚飾演的輔導老師也為保工作奮力求生，他分享：「身而為人，不斷在社會上求認同與肯定的諷刺場景非常觸動我，是劇本吸引我的地方。」

▲林予晞在《自殺通告》飾演英文老師，戲裡戲外都對在傳統體制下掙扎的學生感到心疼。（圖／本萃電影提供）

《自殺通告》中的學生們為拚好成績壓力爆棚，預告出現廁所嘔吐、拿美工刀割大腿、手搥玻璃等膽戰心驚的畫面，5位新生代演員各有亮眼表現，甫入圍金馬獎新演員的劉敬是學生「叛逆代表」，和邵奕玫有淡淡情愫，導演周冠威笑說他唯一缺點就是「太帥了」，開拍前特別要求他剪短髮拉低顏值。

▲劉敬在《自殺通告》中降齡扮演高中生，因外型太帥被導演周冠威要求剃髮。（圖／本萃電影提供）

13歲就獲金鐘獎肯定的白潤音，這次挑戰演出患有過動症的學生；「資優組」張豐豪、戴雅芝片中都是高材生，和「校長」黃秋生有面對面對手戲，兩人都直呼影帝「氣場強大」，拍攝時緊張到不行，張豐豪說私下黃秋生反差大，會輕鬆開玩笑，戴雅芝更透露：「他在化妝室會控制音樂播放權，大聲放出他的歌單，一首首經典搖滾聽得很過癮，希望未來有機會跟他聊音樂。」

▲白潤音在《自殺通告》中飾演患有過動症的學生，表演充滿挑戰。（圖／本萃電影提供）



談到這次和台灣新生代演員合作，黃秋生則讚大家都非常有禮貌及充滿活力，工作認真。與學生們最多接觸的林予晞也表示：「我覺得演老師很幸運，學生都是親切的後輩，畢竟演員也是藝術家，總有一些比較有個性的人。但他們都剛好是很可愛又有才華的類型，不會讓我覺得自己是格格不入的大人！」

▲張豐豪在《自殺通告》中飾演各方面都很優秀的學生會會長。（圖／本萃電影提供）

《自殺通告》由金馬得主周冠威執導，影帝黃秋生、林予晞領銜主演，新生代演員劉敬、張豐豪、白潤音、邵奕玫、戴雅芝及金鐘男星黃迪揚精彩共演。劇情講述學年終考前夕，一封匿名「自殺通告」被大量複製散落校園，上頭警告：「七日後，將有人自殺！」

▲邵奕玫在《自殺通告》中努力求得好成績，卻受壓力所苦。（圖／本萃電影提供）

以成績掛帥的高壓菁英私校，瞬間陷入恐慌。校長與老師緊急展開調查。隨著自殺倒數日逼近，匿名者的身份逐漸浮現，他的動機為何？在高壓與絕望的教育制度下，誰能扭轉這一切？《自殺通告》將於11月7日在台上映。

▲黃迪揚在《自殺通告》中飾演輔導老師，努力保住教職。（圖／本萃電影提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995