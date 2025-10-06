《孤味》導演傳捷報！《雙囍》入選東京影展　劉冠廷、余香凝新婚赴日辦婚宴

記者蕭采薇／台北報導

2026年春節賀歲強檔《雙囍》，首度傳出捷報入選東京國際影展「世界焦點」單元，並將於東京影展舉辦世界首映，3日也正式宣佈導演許承傑與主演劉冠廷、余香凝也將前往東京影展與全球影迷共襄盛舉。

▲《雙囍》導演許承傑（左）與主演劉冠廷（右），將前往東京影展世界首映。（圖／水花電影提供）

導演許承傑在得知入選時非常驚喜，同時更心懷感恩：「我上一部作品《孤味》也入選同個單元，但當年正逢疫情，我只能從線上遠端參與放映，這次能親自帶著《雙囍》到東京影展和觀眾一起分享，對我來說格外珍貴。」

《雙囍》由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，講述新郎高庭生（劉冠廷 飾）在大喜之日，必須隱瞞絕對不能相見的離婚雙親，在一天內同時舉辦兩場最完美的婚禮。在《雙囍》中飾演兩場婚宴的苦主新郎劉冠廷聽到入選影展喜訊時也非常雀躍，幽默地說：「感謝東京影展，感謝《雙囍》所有辛苦的工作人員，因為有大家辛苦的付出，我們才能成為『世界的焦點』。」

▲《雙囍》入選東京影展「世界焦點」單元。（圖／水花電影提供）

而在《雙囍》中飾演新娘的余香凝聽到入選時同樣表示驚喜又興奮：「非常高興電影可以入選這麼有代表性的國際影展，還是世界焦點單元，很感謝東京影展的肯定。世界首映當天除了觀眾，也會是我第一次看《雙囍》，非常緊張又期待電影呈現出的點點滴滴。」

提及即將首映面對的心情，劉冠廷則開玩笑地說：「《雙囍》在講一個婚禮的故事，所以即將世界首映的心情，就好比要見公婆，有點緊張又有點興奮，而且公婆還住在東京，是一種要嫁去日本的感覺嗎？希望日本的觀眾朋友們能踴躍參加這場婚禮。」

▲劉冠廷對於《雙囍》即將在東京世界首映感到期待又緊張，形容就像要飛日本見公婆。（圖／水花電影提供）

在《雙囍》中飾演新人夫妻的劉冠廷與余香凝皆表示希望能透過電影中對家庭、婚姻的詮釋，讓觀眾感受到溫暖與愛。劉冠廷表示：「希望能讓觀眾有被療癒的感覺，讓大家看完心是暖的，如果有興起想要結婚的念頭，與另一半攜手面對人生未來的挑戰那就太好了。」

余香凝則是分享：「面對家庭的問題，是沒有地區和語言界限，希望電影可以傳遞給觀眾勇敢地去愛自己、愛家人、擁抱過去和迎接未來。」

▲《雙囍》中飾演新娘的余香凝，非常期待前往東京影展與觀眾一同觀影。（圖／水花電影提供）

電影《雙囍》描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮，該片將於2026年農曆春節正式上映。