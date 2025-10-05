日本男神藤岡靛來了！　「金曲連飆」嗨用中文互動粉絲

▲藤岡靛登上犀利趴開唱。（圖／相信音樂提供）



年度音樂盛事「超犀利趴14」昨（4日）在高雄巨蛋盛大舉行，今「音樂遊輪」繼續航行，繼續熱騰騰開趴，5日登船開唱的有icyball冰球樂團、家家、藤岡靛、麋先生MIXER、趙傳、周湯豪，以及五月天壓軸演出，讓全場歌迷聽得意猶未盡，狂喊安可，度過最犀利的中秋佳節。

以戲劇在台擁有高知名度的藤岡靛，會演也能唱，在2023年擔任告五人演唱會的驚喜嘉賓站上高雄巨蛋的大舞台，當時許下希望很快能再回到這演出的他，願望很快實現，因為超犀利趴再度回到高雄巨蛋演唱自己的歌曲，他帶來推出的首張精選輯《Stars of the Lid》裡的歌曲，包括〈Spin The Planet〉、〈History Maker〉、〈My Dimension〉、〈Teleportation〉

在唱到他為〈好不容易〉日語版填詞的〈晴天〉時，全場跟著節奏搖擺，他說：「很高興來參加犀利趴，等了好多年，真的好不容易！上次來到高雄巨蛋是當告五人演唱會嘉賓，今天他們沒來，所以我自己唱，好寂寞。」但歌迷的熱情讓他不寂寞，接著他首唱為戲劇《誰是被害者2》所創作的片尾曲〈In Truth〉，歌迷一飽耳福。為了超犀利趴，藤岡靛誠意十足以中文和台下歌迷互動，也讓台下大讚「夠意思」。

身為第二日演出「嬌」點的家家，準備了《你給我的》裡大家喜愛的歌曲〈分了吧〉、〈月不落〉、〈你給我的〉、〈再見那個誰〉、〈還沒〉，令全場聽得如痴如醉。當然也少不了歌迷最愛的經典歌曲〈塵埃〉、〈命運〉，以及重新詮釋〈雨夜花〉，家家用最能穿透靈魂的嗓音演唱一首首歌曲，如在月光下聽歌一樣浪漫，許久沒來到高雄的家家，看到台下歌迷舉著應援牌，她打趣笑說：「謝謝你們的應援，到後面領200元」感謝歌迷的熱情。

第二次參加超犀利趴的icyball冰球樂團，準備了世界名曲、耳熟能詳的歌，以及很久沒唱的歌，更有一些小驚喜，因此他們先帶來〈Hero〉、〈搖啊搖〉、〈醉後喜歡我〉、〈不小心〉、〈能不能和我留在台北〉等歌夯曲梭哈，浪漫復古風將高雄巨蛋瞬間disco派對氛圍瀰漫，開啟今天超犀利趴。第一次來到高雄巨蛋演出的他們興奮大喊：「高雄巨蛋！很巨欸！」同時也欣喜宣布年底將發行新專輯，希望以後能常見到歌迷，全場歌迷開心歡呼。

