原本叫鳳梨！香蕉哥哥「黃色髮帶」、名字由來揭秘　堅守兒童台崗位25年

香蕉哥哥與手偶「阿猴」（林昶甫）錄製公視台語台《阿猴出任務》，今年入圍金鐘獎兒童少年節目主持人獎。而香蕉哥哥在兒童台至今25年，是第一代開台元老，陪伴無數人的童年，親切活力的形象，總是能讓人忘了他真實年齡，他也笑說早就不被年紀所框架，甚至還有網友傳他出生於清朝，「每一年我不用生日，我都知道我自己幾歲。」

香蕉哥哥因為蘋果姐姐推薦，2000年就此踏入兒童界，至於香蕉哥哥的名字由來，他表示是自己選的，當年要從黃色元素裡面挑選適合的水果，「因為我們是猴系的人，只有我們第一代是自己選的，後面都是公司選的，我還蠻喜歡這個名字，因為我很黑，我就是黃黃的。」他也笑說起初差點被叫鳳梨哥哥，「可是我不喜歡吃鳳梨，我就比較喜歡吃香蕉。」

香蕉哥哥25年來都戴著招牌的「黃色髮帶」，成為他的經典造型，他也親自揭秘，「黃色髮帶其實是一個意外，當時我們在拍第一張專輯的時候，蘋果姐姐是綁兩個包頭，然後橘子姐姐是綁一個馬尾，所以頭上有一個蝴蝶結，芭樂哥哥是戴一個帽子，我就想說為什麼他們頭上都有東西，我就摸到桌上有一條髮帶，那時候還不是黃色是彩虹色。」最後長官也同意讓他戴著，直到第二張專輯配合香蕉的名字，所以就改成黃色，而那條珍藏25年的彩虹髮帶，至今還在他家收藏著。

他接著說，髮帶裡面藏有秘密，「我裡面有吸汗安全褲的穿搭，因為我以前跳舞會流汗，上面都濕掉很好笑。」因為怕遺失，他如今家裡有20、30條髮帶，也表示喜歡被貼上標籤，「因為我怕麻煩，我也不是喜歡做不同造型的人，我每次化妝都最快，我固定一個樣子，我希望小朋友可以記住我，這樣一個形象一直存在在他們心裡，看到只要是快樂的就夠了。」



