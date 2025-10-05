向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！門當戶對不重要…揭婚後住台北原因

記者陳芊秀／綜合報導

知名電影製片人向太（陳嵐）近日發表一段影片，談及選擇郭碧婷當兒媳「只看這3個點」，引發網路熱烈討論。她強調「我從來不相信門當戶對這回事」，這段受訪影片長達4分多鐘，更揭露婚後郭碧婷選擇住在台北的原因。

▲向太近日分享影片，透露「選郭碧婷當兒媳」只看3點！（圖／翻攝自微博）

向太透露，最初在巴黎時裝秀向佐遇見郭碧婷，曾要過聯繫方式但是女方沒給，後來在陸綜再度碰面，導演提到節目要玩CP，因此促成向佐與郭碧婷在節目互動，而向太也跟著要到了郭碧婷的聯繫方式。拍完節目後，向佐正式展開追求，不停地飛台灣。

同時向太強調，選擇兒媳門當戶對一點都不重要，要看到女孩子的優點，第一個是看到郭碧婷的善良愛心，婚前就收養了超過70隻流浪貓狗和鳥類。接著是看到郭碧婷的「孝順」，向太說道，當時大家沒有明講過婚後要住在香港，加上當時郭爸爸剛好生病，不知道會不會好，郭碧婷希望多陪伴爸爸，現在連工作如果爸爸身體還行，也會同行多看看世界，向太完全不會因此吃醋，「我不會啊！那是她爸爸應該的啊，她珍惜她爸爸可能是最後的日子，她選擇台北我們也沒出聲，可是過年過節生日她一定會飛過來跟我們一起，小孩都帶過來，是個很稱職的媳婦」。

▲向太稱讚郭碧婷善良有愛心！還看到女方對爸爸很孝順。（圖／翻攝自微博）

▲向太透露，郭碧婷婚後想多陪伴爸爸，所以住在台北，但是過年過節必定帶著孩子飛來探望，是稱職的兒媳。（圖／翻攝自微博）



第三點，向太覺得郭碧婷與自己性格有點像，也都很照顧自己的原生家庭，不用夫家出手，「我們給她的錢，存在小孩子戶口，她自己要照顧家庭，用她自己的錢就夠了」。她認為郭碧婷打破了「不是生兒子沒兒子，是生兒子多了個女兒」，反而不懂為什麼婆婆要刁難媳婦，認為應該要好好疼媳婦，最重要的是兒子與媳婦幸福。

▲向太透露，給郭碧婷的生活費，媳婦都存在孩子戶頭。（圖／翻攝自微博）

▲郭碧婷照顧自己家人的費用，全是自己賺錢的收入。（圖／翻攝自微博）

網友稱讚「被婆婆喜歡其實挺好，總比找碴婆婆強」、「好的婆婆只會看到兒媳婦的優點：她珍惜爸爸的愛，對小動物有很大愛心，尊重兒媳婦去關心父親」、「因為向太家族足夠有實力，不用門當戶對去補什麽」。