金鐘獎表演嘉賓曝光！潘越雲聯手林凡「帶回憶殺歌曲」　限定舞台超狂

記者孟育民／台北報導

《第60屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮》將於 10月18日（六） 晚間7點在臺北流行音樂中心盛大登場。頒獎典禮由曾寶儀主持，表演同樣火力全開，打造高規格音樂舞臺，「那些年我們一起追的劇」表演節目邀請實力派歌手林凡與「金嗓天后」潘越雲聯手登場，深情演繹陪伴觀眾走過歲月的戲劇經典歌曲。

舞臺規格比照大型演唱會，華麗燈光與視覺效果交織，再搭配10人弦樂團與現場樂隊，讓耳熟能詳的戲劇金曲再次迴盪，觀眾將可跟隨旋律陷入「回憶殺」，一同回到守著電視機追劇的那些夜晚。

▲林凡、潘越雲將為金鐘獎表演。（圖／三立提供）

特別貢獻獎邀請丹丹猫猫演出，他們入圍今年第36屆金曲獎最佳演唱組合獎。另一段表演則是青春能量爆棚的限定舞臺──由新生代人氣樂團「麋先生 MIXER」與「小男孩樂團」首度同臺演唱本屆入圍「戲劇類節目原創歌曲獎」的5部精采作品，這場合作不僅是兩大樂團的驚喜組合，更象徵戲劇與音樂的完美交融，將戲劇中的情感張力轉化為舞臺的震撼能量，掀起金鐘舞臺全新高潮！

▲▼「麋先生 MIXER」與「小男孩樂團」將帶來限定表演。（圖／三立提供）



除了正式獎項外，觀眾最期待的「最具人氣戲劇節目獎」及「最具人氣綜藝節目獎」戰況也持續拉鋸中，並於 LINE TODAY 平臺舉行票選，票數最高的前5部作品可晉級決選；決選自 10月2日15:00起至10月15日15:00止，目前前五名分別是「影后」、「The Outlaw Doctor 化外之醫」、「我的婆婆怎麼那麼可愛2」、「正港分局」、「童話故事下集」，觀眾可透過投票支持心目中的人氣之選，為喜愛的節目應援，共同參與年度盛會。