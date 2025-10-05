記者陳芊秀／綜合報導

26歲大陸男星趙磊是X玖少年團成員，又於2019年參加選秀節目《創造營2019》，以限定團RISE成員再出道，今年西洋情人節閃電宣布戀情與結婚，對象是人氣網紅Qko（燕欽），然而這段婚姻受到粉絲批評。他9月與新婚妻子參加婚綜《天聲一對》，首度回應官宣結婚一事。

▲男團成員趙磊官宣結婚後，帶網紅妻子上婚綜，並首度回應26歲官宣結婚。（圖／翻攝自微博）

趙磊坦言當時面臨雙重壓力，一方面擔憂大眾對妻子的負面評價，另一方面則因父母離異經歷而對婚姻存有疑慮。他在節目中強調：「兩人要共同面對未來的一切」，並表示結婚讓他終結了漂泊感。有關外界質疑26歲結婚過早的聲浪，趙磊在節目中反覆強調「自己的生活要握在自己手裡」，拒絕被外界聲音所影響。他解釋這是一個「塵埃落定」的自然選擇，並非倉促決定。同時，趙磊也承諾婚後將「以更成熟的姿態回歸事業，用作品回饋粉絲」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙磊擔憂大眾對妻子的負面評價。（圖／翻攝自微博）

外傳趙磊與Qko的戀情其實長達將近10年，女方遭男方粉絲質疑是私生飯，但是相關人士從未證實，部分粉絲質疑早就是戀人，但該段時期被誤解是私生飯。另一方面，趙磊參加選秀節目，在粉絲投資追星資金下成團出道，因此有網友留言稱「粉絲打投出道的不允許談戀愛，要不就還錢」，他回應官宣結婚一事登熱搜，粉絲到節目官方微博留言「把自己的10年粉絲的站姐，攔在門外，娶了私生飯當老婆，不怕以後不知道自己咋那個啥的吧，……… 請這樣的人上節目，不怕遭到報應沒」、「參加選秀那陣怎不跟粉絲說自己的生活握在自己手里」、「無人在乎，他好像很把自己當回事」、「對踐踏粉絲真心的人沒有好話說」、「那個男的跟粉絲有仇吧」。另外也有人力挺偶像結婚「磊磊和QQ會很幸福的」。

▲趙磊回應結婚的節目片段公開，婚綜《天聲一對》微博湧入網友留言批評。（圖／翻攝自微博）