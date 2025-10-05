台灣電影發威！《器子》Netflix飆全球第4…張孝全復仇片46地區TOP 10

記者陳芊秀／綜合報導

台灣2025年上映電影《器子》（Organ Child）在國際串流發威！該片由張孝全主演，描述遭誣陷入獄的男主角，在出獄後展開以暴制暴的復仇行動，故事牽涉活摘器官的犯罪集團，電影於9月30日上線Netflix，目前登上全球電影熱門榜第4，成為黑馬之作！

▲台灣電影《器子》上線國際串流Netflix，僅5天登全球單日熱門第4名。（圖／翻攝自臉書）

根據電影票房網站統計，《器子》於4月11日上映至7月中旬，票房累計1936萬，電影由華映娛樂出品，故事描述男主角才3個月大的女兒疑似被販嬰集團擄走，他遭誣陷入獄，妻子自責自戕，出獄後得知幕後黑手是活摘器官集團，女兒成了被非法取走心臟的「器子」，也是片名的由來。張孝全飾演復仇老爸，同片演員包括李沐、婁峻碩、尹昭德、薛仕凌等人，血腥程度挑戰觀眾視覺，而電影導演是簡學彬，導演前作《可不可以，你也剛好喜歡我》曾創下票房7900萬紀錄。

▲張孝全飾演含冤入獄，出獄後以暴制暴的復仇老爸。（圖／翻攝自臉書）

《器子》屬於犯罪動作電影題材，透過國際串流Netflix上架5天，據網站「Flixpatrol」的統計數據，該片擠進全世界46個國家地區的電影熱門前10名，除了台灣、香港、新加坡都有奪冠，亞洲地區衝進日本、南韓、泰國、越南、印尼、馬來西亞，歐美地區更包括西班牙、阿根廷、南非、墨西哥等。

▲《器子》全世界上線，在46國家地區都擠進前10名。（圖／翻攝自臉書）

而台灣電影上線國際串流，最強紀錄目前是2022年上映的恐怖片《咒》，該片票房創下破億台幣，同年上架Netflix，登上全球電影榜前10名，最高紀錄是全球觀看第3名，觀看時數破千萬小時。