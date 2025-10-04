熊仔拍妻產前挨針畫面做成歌　稱「不小心笑超爽」遭炎上：拿孕婦開玩笑

記者蔡宜芳／綜合報導

饒舌歌手熊仔和「鄉民女神」李優在今年4月登記結婚，並於8月迎來寶貝女兒的誕生。他於3日在社群分享一首關於老婆的即興創作，沒想到竟意外被網友炎上，熊仔事後也補充解釋自己的意思，強調「老婆生產一路都很偉大」。

▲熊仔和李優在8月迎來女兒誕生。（圖／翻攝自Instagram／poeteknology）

熊仔3日上傳了李優產前躺在病床上的畫面，影片中，醫護人員正在告知插針的注意事項，並交代說「不能叫」。不過在插針的瞬間，李優還是忍不住「嗯」了一聲，熊仔也將這個聲音做成一首歌曲。

▲▼熊仔分享自己在老婆產前的即興創作。（圖／翻攝自Instagram／poeteknology）

熊仔說，歌曲是自己在李優生產前一天失眠時寫的，「隔天給岳父看影片自己不小心笑超爽，岳父：笑點在哪？」怎料，影片引來部分網友質疑他拿孕婦生產的痛苦來調侃，「認同岳父，笑不出來」、「看到太太那個表情你為什麼還笑得出來」、「粉絲都知道你很愛李優，也相信李優不會跟你計較，但別把生產當成一個玩笑可以嗎」。

對此，熊仔4日回應表示，他的笑點並不是在李優挨針的痛苦，「笑點本意只是覺得我發出的叫聲很蠢，以及岳父的反應讓我當下尷尬的很糗的自嘲。」他也強調自己深知妻子生產很偉大且堅強，「所有生產的媽媽們也都辛苦了。」

▲熊仔回應。（圖／翻攝自Instagram／poeteknology）