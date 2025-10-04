這老闆太佛！　同事衝花蓮當鏟子超人...蕭敬騰霸氣「費用全包」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）今（4日）出席公益活動，用實際行動支持和協助遲緩兒。近日花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖上個月23日發生溢流，重創光復鄉，老蕭花蓮老家雖沒有災情，但公司好幾位同事主動到災區擔任「鏟子超人」，讓他相當感動。

▲蕭敬騰幫去花蓮救災的同事支付所有費用。（圖／記者李毓康攝）

老蕭上週因工作不在臺灣，但對於熱心的同事，霸氣的老蕭除了直接幫同事們支付所有前往花蓮災區的支出費用，請假也隨同事請，「想怎麼樣就怎麼樣。」做這些同事們的最強後盾。

老蕭說靠著同事第一線深入災區，獲得許多資訊，本就熱心公益的他，認為愛心無需去比較付出多少：「幫助有很多種方式，不要變成是一種比賽，每個人量力而為，就是要持續的去關注 。」也坦言其實第一時間公司做了很多事情 ，「我也不想說我們多怎麼樣的 ，但是我覺得持續關注才是最重要 。」

▲▼蕭敬騰用實際行動支持和協助遲緩兒。（圖／記者李毓康攝）

老蕭說，每個人努力的方向不一樣 ，「祈禱也是一種方式，我們就趕緊希望一切都往好的地方發展往好的地。」不忘再次呼籲事前防災的重要性：「如果下一次，比如說有一些風啊 ，有一些雨，那就要提早的去預防，這才是要做的事。」