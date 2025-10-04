救災最難1事「體育生都受不了」！　禾浩辰進災區受傷：不是一般的頑強

記者田暐瑋／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉，全台鏟子超人陸續湧入災區協助清除汙泥。藝人禾浩辰也和朋友們前往支援，目睹眼前難以形容的災情，一行人一陣沉默，第一天的高強度勞動讓他們筋疲力盡，過程中不慎踩到釘子受傷，但他仍堅持繼續回去鏟土，直到結束後才返回醫護站治療。

禾浩辰與朋友們組成小隊，攜帶雨鞋、護目鏡、手套等裝備，前往東部進行災後救援工作，他們在半夜出發，5小時車程後抵達現場，面對眼前難以形容的災情，包括堆積如山的淤泥和滿天灰塵，禾浩辰一行人迅速整理心情，展開為期2天的救援行動，分工搬運物資、鏟除淤泥，並克服黏性泥土「牛頓流體」帶來的困難：「最難的是這些土是牛頓流體，不是一般的頑強，第一天結束我們三位曾經的體育生，晚上不到八點就直接昏睡過去。」

▲禾浩辰去災區救災。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自禾浩辰IG）



第一天的高強度勞動讓他們筋疲力盡，隔天禾浩辰接到受災戶朋友的求助訊息，驅車前往較遠的地點協助，回到主要救援現場後，不慎踩到釘子受傷，所幸傷口只是像針一樣的大小，和醫護商量後，對方表示只要傷口不會痛，可以不用立刻施打破傷風，他立刻回頭繼續鏟土工作，才回到醫護站進行破傷風注射。

禾浩辰在貼文中感謝所有參與救援的志工及工作人員，並向光復鄉的居民致敬，直言這段經歷讓他深刻感受到彼此之間的連結與溫暖，「原來我們都是一家人。」最後也跟媽媽道歉：「BTW 媽媽對不起，我不小心受傷了，但我有看醫生。」

▲禾浩辰去災區救災。（圖／翻攝自禾浩辰IG）

