賴宥成跟劉育仁打架　導演不忍了衝進來！

記者葉文正／台北報導

由導演姜寧以父母為名成立的(雲塞電影推廣協會)從去年至今已經為三十部國片舉辦了包場推廣的活動。

▲ 進行曲演員劉育仁與賴宥成。（圖／雲塞電影推廣協會）

今年第八部由(雲塞電影推廣協會)所包場推廣的國片是姜瑞智導演執導的電影《進行曲》，現場不僅吸引眾多影迷到場支持，《進行曲》監製陳鴻元、導演姜瑞智現場互動，其中飾演流川的劉育仁和飾演「阿寬」賴宥成也也受邀親臨映後，成為全場焦點。

劉育仁吹奏薩克斯風出塲，並且表示拍片時最後一塲大賽時的亢奮和投入，令他難以忘懷。

賴宥成在片中挑戰與他陽光少年形象截然不同的角色——黑道公子阿寬。冷峻氣質與壓迫感的演繹，令觀眾留下深刻印象。雖然與他私下開朗大男孩的特質判若兩人，但在導演細膩指導下，以反派角色出道，展現出驚人的可塑性與突破，受到肯定與注目。

賴宥成表示這次演出讓他收獲許多寶貴經驗，尤其是和劉育仁的打架戲及事後配音時，導演還特別衝進來直接演繹情緒帶領他。特別是在映後與觀眾的交流中，他更加體會到表演的影響力與責任感。他說：「能夠聽到觀眾對阿寬的反饋，對我來說是一種鼓勵，也提醒自己要不斷嘗試新的挑戰。」

值得一提的是，賴宥成在社群媒體上的經營同樣用心。他常親自剪輯映後影片，上傳至Instagram，並即時回覆粉絲留言互動。日前他更透過 Threads、X 等平台積極宣傳《進行曲》，誠懇態度與真摯分享獲得高度好評。

隨著《進行曲》在全台上映持續延燒，賴宥成的表現已為他贏得嶄新注目。他的努力與誠意，為台灣新生代演員一個值得期待的亮點。

