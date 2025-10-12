ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
第60屆廣播金鐘得獎名單
日超商「認準1標示」必買
韓6歲網紅兇殺案嫌犯動機曝光
專訪／「隋棠化妝師助理」轉當演員入圍金鐘　睦媄出道被封台版IU

記者黃庠棻／專訪

第60屆金鐘獎入圍名單在15日公布，客家電視的《星空下的黑潮島嶼》總共入圍16項大獎，成為戲劇類的最大贏家，包含迷你劇集／電視電影男主角獎、男配角獎、女配角獎等多項大獎。其中，睦媄在片中飾演一位綠島鄉民，雖然知識資源匱乏，但仍努力學習醫術，希望能幫助受傷的鄉民，具有跳戰性的角色讓她出道5年就入圍金鐘女配。

▲▼睦媄《星空下的黑潮島嶼》金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲睦媄憑藉《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘獎。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，睦媄在2020年就以《風中浮沈的花蕊》入圍新進演員獎，雖然與獎項擦肩而過，但她持續在演藝圈努力，5年之後憑藉《星空下的黑潮島嶼》二度入圍金鐘盛會，她笑說得知入圍當下，自己正在銀行辦事情，因為害怕過號遲遲不敢看手機，等到所有事情完成之後，才打開雪片般的恭喜訊息。

▲《星空下的黑潮島嶼》將在27日迎來大結局。（圖／記者黃庠棻攝）

▲睦媄（左）為了《星空下的黑潮島嶼》將膚色曬黑。（圖／客家電視台提供）

5年後二度入圍金鐘獎，睦媄坦言第一次比較驚嚇，這一次的心情則是比較順其自然，平常就比較淡定的她笑說「很不敢相信，也不敢哭出來，不敢表露內心」，所以私底下也沒有慶祝，第一時間就先傳訊喜恭喜劇組，再在內心恭喜自己。

▲▼睦媄《星空下的黑潮島嶼》金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲睦媄憑藉《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘獎。（圖／記者周宸亘攝）

之所以保持淡定個性，睦媄透露自己從小學跳舞，在國中時期曾上過一堂國際級舞蹈家許芳宜的課程，當時上完課之後就此造就她「不外放」的性格，加上家人的個性也都偏向冷靜派，長大之後她的性格也就越來越內斂。

▲▼睦媄《星空下的黑潮島嶼》金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲睦媄憑藉《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘獎。（圖／記者周宸亘攝）

回顧求學之路，睦媄就讀華岡藝校，大學在臺灣藝術大學雙主修戲劇跟化妝，由於家人個性比較保守，一開始是希望她走幕後，她在化妝這條路也過得很開心，因此一開始入行是從化妝師助理開始做起，在隋棠身邊工作，後來有機會加入《帶我去月球》劇組。

▲▼睦媄《星空下的黑潮島嶼》金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲睦媄憑藉《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘獎。（圖／記者周宸亘攝）

雖然一開始是化妝師助理，睦媄合作過不少演員，看著他們努力的模樣，她說道「看到演員們投入自己的角色，我萌生一個想法，如果我不去演戲，我覺得我這輩子會後悔！」，後來她有機會碰到以前合作過的劉以豪「他不知道我轉到戲劇，我跟他說，因為看到他表演才來演戲，他很替我開心，我們就互相勉勵。」

▲▼睦媄《星空下的黑潮島嶼》金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲睦媄憑藉《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘獎。（圖／記者周宸亘攝）

出道後，睦媄亮眼的外型曾登上PTT表特版，臉蛋神似韓星IU也被封為「台版IU」，被問及這個稱號是否曾帶給她壓力，她坦言「其實很開心，因為IU真的很漂亮，而且也她私底下很努力，對我來說反而是多了一個目標，她那麼認真，我也要學習她的精神。」

▲▼睦媄《星空下的黑潮島嶼》金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼IU 。（圖／CFP）

▲睦媄剛出道時有「台版IU」之稱。（圖／記者周宸亘攝、CFP）

雖然有著亮眼外型，睦媄對於演戲工作相當敬業，因為《星空下的黑潮島嶼》的角色必須有著黝黑的皮膚，她笑說「沒有錢去助曬，我就去海邊躺一整天」，沒想到曬黑之後卻出現意外，原本談好的一部戲因為她的膚色慘遭換角，但她樂觀表示「不會難過」，相當願意為角色犧牲，也保持著良好的心態面對有捨有得的環境。

▲《星空下的黑潮島嶼》將在27日迎來大結局。（圖／記者黃庠棻攝）

▲睦媄為了《星空下的黑潮島嶼》將膚色曬黑。（圖／客家電視台提供）

除了戲劇表現收到入圍肯定之外，睦媄堪稱金曲獎歌手「御用女主角」，曾演出過楊丞琳、李榮浩、TRASH、盧廣仲、田馥甄等人的MV，日前美秀集團的《手機錢包鑰匙菸》也由她主演，目前已有超過360萬人次觀看，回憶跟大咖合作過程，她坦言「跟盧廣仲演戲印象最深刻，他總是一本正經講幹話，另外田馥甄在過程中也很幽默、可愛。」

▲▼睦媄《星空下的黑潮島嶼》金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼睦媄《星空下的黑潮島嶼》金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲睦媄曾演過多位大咖的MV。（圖／記者周宸亘攝）

而睦媄過去就讀台藝大本科系，坦言同學目前沒有人在螢光幕前當演員，幾乎都是當幕後或是在舞台劇界發展，倒是高中同學有不少網路知名人士，YouTuber見習網美小吳、佑妮都是她的同學，雖然私底下沒有時常聯繫，但先前有在路上巧遇，一群人直接在馬路上興奮敘舊，直呼「很期待之後有機會找他們玩」。

▲▼睦媄《星空下的黑潮島嶼》金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼睦媄《星空下的黑潮島嶼》金鐘專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲睦媄憑藉《星空下的黑潮島嶼》入圍金鐘獎。（圖／記者周宸亘攝）

