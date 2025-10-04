ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「吃飯、睡覺、等待」是積極生活的選擇　與病痛共存的溫柔日常

文／人物誌

「不是冷淡，而是我終於懂得好好照顧自己了！我已經盡力了！」

在眾多以職場、戀愛、家庭為主題的日劇中，《幸福就是吃飯睡覺等待》（しあわせは食べて寝て待て）如同一碗溫熱的湯，平實卻在不知不覺中撫慰人心。這部由櫻井由紀主演、改編自水凪トリ同名漫畫的作品，不追求情節的跌宕起伏，而是以慢節奏描寫主角麥卷聰子在與疾病共處的過程中，重新建立生活節奏與人際連結的故事。

▲日劇《幸福就是吃飯睡覺等待》。（圖／《幸福就是吃飯睡覺等待》劇照，下同）

「吃飯、睡覺、等待」是一種積極生活的選擇

劇名看似消極，其實蘊含深意。劇中透過聰子患病後的簡樸生活，傳達出一種面對人生困境時的溫柔哲學——即使無法改變命運，也可以選擇如何過日子。吃飯與睡覺，不僅是基本生理需求，更是調整自我、照顧身心的方式；而「等待」也不是消極地浪費時間，而是學會與不確定共存、在靜止中醞釀希望。這種將「日常生活」視為療癒過程的敘事方式，為我們帶來極大的共鳴與安慰。

從無力到接納，溫柔而不夢幻的自我重建歷程

聰子罹患慢性病後，從職場抽離、放棄買房夢想、搬進老舊團地，她的生活被迫重構。劇中沒有煽情或奇蹟，而是選擇真實地描寫她在慢性病下的日常調整與心理轉變，透過人際連結、食療與養生、以及安靜的內在對話，劇集展現了「與病共存」的溫柔樣貌。這樣的情節描繪，不僅讓觀眾理解慢性病患者的生活狀態，也鼓勵所有面對人生困境的人學會「溫柔地活下去」。

有時「幸福」不在於戰勝所有困難，而是在於接受不完美，與自己的病、自己的生活對話；在於吃飯，可以是簡單的一碗藥膳；在於睡覺，可以是真心放鬆；在於等待，可以是不放棄期待的耐心與勇氣。櫻井由紀透過這個角色，讓我們看見一個普通人的成長與內心力量，也讓我們思考「對自己來說什麼是真正重要的幸福」。

《幸福就是吃飯睡覺等待》是一部節奏緩慢、情感內斂的生活劇，或許不適合所有觀眾，但對於習慣了快速節奏、壓力過大的現代人來說，這部劇是一帖溫柔的解藥。它提醒我們，人生不必追求太多，簡單的幸福就藏在一日三餐、一席溫床、一句問候之中。

延伸閱讀

「獨自一個人活著，真的那麼糟嗎？」《孤獨死又怎樣》：策劃自己的人生終活展

福原遙主演《明天會是更好的一天》：兒福社工職人劇，以溫柔視角拯救兒少個案

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

