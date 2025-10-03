樂天零死角女神赴花蓮　曝「災民喝雨水寫遺囑」惹鼻酸

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中樂天零死角女神林岱縈就在社群發文，分享自己投入救災行列的心得感想。貼文曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚。

▲林岱縈赴花蓮救災。（圖／翻攝自Instagram／daiying0）

林岱縈透露，自己是一有假期，便不停地刷能去到花蓮的車票，只因為為災區盡一份力，是她一直放在心上的事。然而，抵達光復鄉後，她在與災民聊天的過程中，一位阿姨告訴她，事發當下水位就到了腰部，一家人只能逃到樓上等待救援，甚至一度得靠著喝雨水維生，並開始寫遺囑，場面令她感到相當不捨。

▲林岱縈分享救災心得。（圖／翻攝自Instagram／daiying0）

林岱縈表示，這位阿姨沒有被困境打倒，不僅充滿活力，更在他們辛苦清掃到一半時，突然大聲地把他們叫住，並吆喝：「來，現在的工作是喝蠻牛！」在親身體驗救災的辛苦後，林岱縈溫情喊話：「希望受影響的居民能早日恢復日常生活，光復加油，我們大家都會一直陪著，然後再一起看光復更美的風景。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖，並紛紛留言稱讚她「岱縈超棒的」、「讚，辛苦妳」、「妳好棒， 很暖也很美。」