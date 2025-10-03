劉雨柔產後2個月「每天都在崩潰邊緣遊走」！狂掉髮：不憂鬱都難

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔7月與職籃球星胡凱翔登記結婚，兩週後平安產下女兒，不時會分享育兒點滴。她2日便在社群網站有感而發地說，雖然小孩出生才兩個半月，但已經讓她感受到強大的壓力，「每個月齡的寶寶都有他難照顧的地方，我也是第一次生小孩，毫無經驗可言，截至目前為止，真的很累～。」

▲劉雨柔寫下育兒兩個多月的心聲。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔表示，她堅持親自帶小孩，也沒有任何後援，「真的睡不了多久，固定的餵奶、陪伴、生活照護，日復一日。」隨著孩子成長，她也努力收集資訊調整照顧方式，「為什麼一樣都是為人父母，媽媽就要會這麼多？這真的是與生俱來的能力不同，還是～其實就只是單純用心的程度不同呢？」

▲劉雨柔親自帶小孩，沒有請外人協助。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



談到產後狀態，劉雨柔坦言梨狀肌症候群一直好不了，「加上每天看著自己一把一把掉的頭髮，要不憂鬱都難。」不只這樣，她也很難有自己的時間，「現在每天的第一口飯，都是下午三四點鐘；廁所上不了半次，水喝不了兩口，洗澡跟打仗一樣，要多快有多快。」

雖然身心靈常在崩潰邊緣，劉雨柔仍強調，生小孩是自己的選擇，「所以再累都要負起責任，好好的養育她、教育她、陪伴她，這是我的責任。」她感謝朋友們以實際行動支持，「不是天天找我出去玩樂，而是用他們可以的方式，陪伴著我的育兒之路，讓我擁有更多知識和力量。」

▲劉雨柔現在很少有自己的時間。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



劉雨柔形容，照顧寶寶就像不斷闖關，「她的每一次哭泣，我都要去闖關，是尿布濕了、肚子餓了、溫度不適了、還是累了？！找到問題，關闖過了，孩子自然就不哭了。」雖然辛苦，但她也珍惜這份甜蜜的負擔，「至少我沒有錯過她第一次看著我笑，也沒有錯過她開始當個小話癆，更不會錯過她未來的每一個成長階段。」

▲劉雨柔形容，照顧寶寶就像不斷闖關。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）



最後，劉雨柔感謝許多媽媽們的陪伴與鼓勵，也透過交流獲得支持，「再累都會好好負起這個甜蜜的責任，只求孩子健健康康的、快快樂樂的長大。」