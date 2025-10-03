苗栗砍人男「一舉動」擺明早有準備！二寶媽恐懼：為何這樣的人還能在街上走

記者潘慧中／綜合報導

針對苗栗隨機砍人事件，網紅「伊萊媽」Annie 2日在社群網站痛斥兇嫌手法殘忍，「他甚至把刀綁在手上，這絕對不是一時衝動，而是早有準備，擺明就是要『砍到底』。」身為父母，她直言看到這樣的新聞「真的感到心碎與恐懼」。

▲苗栗隨機砍人男將刀綁在手上。（圖／網友k117025授權提供）



伊萊媽強調，全台灣的爸媽此刻一定感同身受，「擔心自己的孩子走在路上會不會也遇到這樣的危險？同時心疼那些受害的孩子與家人，要承受這樣巨大的驚嚇與痛苦。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，伊萊媽不解地說，「為什麼這樣的人，還能自由地在街上行走？台灣的生育率已經這麼低落，社會還能承受這樣的事件一次又一次發生嗎？」她呼籲社會不能只停留在譴責，而必須徹底檢討與制度改革，「讓惡意傷人的人，沒有再次危害社會的機會。」

▲▼育有兩個小孩的伊萊媽看到新聞後十分痛心。（圖／翻攝自Instagram／elijahkewley1201）



此外，百萬YouTuber白癡公主也在Instagram限時動態表示，兇嫌不但剛出獄就再度行凶，「我看到另一則新聞的里長表示，兇嫌曾在社區亂吼亂叫妨害安寧，而且10年前就因疑似吸X精神恍惚傷人入獄。」

▲▼白癡公主發聲。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



這兩件事情都讓白癡公主覺得很悲痛，「不曉得大家有沒有看出重點， 到底為何這些事會發生？要如何避免？而且防範機制根本不足」，只能期盼未來能有更完善的安全網，避免悲劇重演。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

伊萊媽IG全文：

苗栗發生隨機砍人事件

10年前才因為隨機砍人而入獄

今年才出獄

竟又再次拿刀攻擊無辜路人

其中還有兩名女童

他甚至把刀綁在手上

這絕對不是一時衝動

而是早有準備，擺明就是要「砍到底」

身為父母

看到這樣的新聞，真的感到心碎與恐懼

全台灣的爸媽此刻一定都能感同身受：

擔心自己的孩子走在路上會不會也遇到這樣的危險

同時心疼那些受害的孩子與家人

要承受這樣巨大的驚嚇與痛苦

我們要問的是：

為什麼這樣的人，還能自由地在街上行走

台灣的生育率已經這麼低落

社會還能承受這樣的事件一次又一次發生嗎？？？

這不是單純的新聞事件

這是關乎我們每一個孩子的安全、每一個家庭的未來

我們需要的不只是「譴責」

而是徹底的檢討與制度改革

讓惡意傷人的人，沒有再次危害社會的機會

願傷者平安，願所有的孩子都能在這片土地安心長大。

白癡公主IG全文：

一覺醒來看到苗栗隨機砍人案的行車記錄器畫面令人震驚，無辜孩童在最日常的放學途中遭受暴力…

值得敬佩的是安親班老師奮不顧身救下女童。

然而，兇嫌才服刑出獄便再度行凶，

我看到另一則新聞的里長表示，

兇嫌曾在社區亂吼亂叫妨害安寧，

而且10年前就因疑似吸X精神恍惚傷人入獄。

不曉得大家有沒有看出重點，

到底為何這些事會發生？要如何避免？

而且防範機制根本不足@@

期盼受害者能早日康復，

也希望未來能有更完善的安全網，避免悲劇重演。