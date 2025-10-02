GD穿機師制服咬卡！　「卡司陣容超華麗」全無酬拍APEC宣傳片

記者劉宜庭／綜合報導

亞太經濟合作會議（APEC）峰會10月31日至11月1日將在韓國慶州舉行，南韓政府推出了一支堪稱「史上最夢幻陣容」的宣傳影片，集結BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）、IVE張員瑛等韓流巨星，連國際名導朴贊郁、球星朴智星都驚喜客串，最令人意外的是，南韓總統李在明竟親自現身，扮演「停車管理員」引導飛機停妥，創意十足的內容引爆韓網熱議。

這部名為《APEC 2025 KOREA 停車場裡發生的事》的影片於2日正式上線。影片一開頭，G-Dragon身穿帥氣的機長制服，走入一間古色古香的韓屋餐廳，依序出現的座上賓竟是名導朴贊郁、前「紅魔」隊長朴智星、世界級DJ Peggy Gou，而米其林三星主廚安成宰則端出慶州名勝「瞻星臺」造型的料理，場面星光熠熠。

影片的高潮出現反轉，當G-Dragon坐定後，身穿韓服的餐廳老闆娘張員瑛突然用廣播喊話：「2025號客人，請移一下車！」下一秒，G-Dragon竟真的在駕駛艙內，像倒車入庫般操控著「APEC 2025」號飛機。而地面上身穿「停車管理」背心、揮舞著指揮棒引導他的人，正是南韓總統李在明。飛機在總統的引導下，完美地停在秘魯（2024主辦國）與美國（2023主辦國）的飛機旁，象徵「世界向慶州聚集」。

執導影片的知名廣告導演說法，由於K-Content在全球影響力巨大，希望能擺脫傳統國家宣傳片的框架，以獨特且充滿象徵性的視覺效果，傳達「世界來到韓國」的核心概念。他透露，邀請總統扮演親民的停車管理員，是為了避免權威形象，而總統本人也欣然接受了這個有趣的提議。此外，據悉包含G-Dragon、張員瑛等所有演出名人及製作團隊，均為無酬參與此次拍攝，希望能為國家盛事盡一份心力。