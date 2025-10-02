張軒睿全身黑「眼眶泛紅」送阿公最後一程　林義雄告別式現場哀戚

記者黃庠棻／台北報導

資深藝人林義雄（本名林正雄）在9月初過世，享耆壽90歲。他曾獲第55屆電視金鐘獎終身貢獻獎，代表作有《用九柑仔店》，在片中飾演張軒睿的爺爺，還有在《人選之人-造浪者》中飾演王淨阿公。今（2）日舉辦告別式，許多藝人都到場送他最後一程。

▲林義雄告別式。（圖／記者徐文彬攝）

林義雄在演藝圈耕耘了70年，今（2）日的告別式上有許多藝人到場送他最後一程，慈濟藝人聯誼會林嘉俐擔任主祭，資深藝人吳敏、黃雅珉、恬娃、席曼寧等都到場致哀，周遊和李朝永夫妻、文化部長李遠則是致贈花籃致意。

▲吳敏、林嘉俐到場送林義雄最後一程。（圖／記者徐文彬攝）

不僅如此，張軒睿曾二度與林義雄合作，在《用九柑仔店》中飾演爺孫，兩人建立起深厚友誼，後續又在台劇《不愛，愛》中合作。今（2）日他也穿著一身黑，低調現身告別式送阿公最後一程，回憶雙方最後一次見面，已經是好幾年前。

▲張軒睿到場送林義雄最後一程。（圖／記者徐文彬攝）

被問到與林義雄的相處，張軒睿印象最深刻的就是前輩在拍攝片場的敬業，以及對後輩的照顧，他說道「我有一場做夢夢到被他打巴掌的戲，拍攝當下阿公一直捨不得打下去，就算我們鼓勵他沒關係，他出手也都很小力，深怕我會痛，阿公真的非常溫暖」，講著講著忍不住眼眶泛紅，上前致意的時候，在心裡說道「希望阿公到另一個世界可以幸福。」

▲林義雄告別式。（圖／記者徐文彬攝）