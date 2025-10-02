黃豪平入圍金鐘喊「贖罪」原因曝！　紅毯想低調當背景板

記者孟育民／台北報導

小公視青少年談話性節目《少年願望事務所》入圍第60屆金鐘獎少年節目獎，主持人黃豪平和鄧惠文醫師心情大不同，一位笑稱要「低調當背景板」，一位卻放話「想走女神風格」！兩人鬥嘴式的互動，讓紅毯造型及節目話題都讓人期待。

▲黃豪平和鄧惠文醫師賀入圍金鐘少年節目獎。（圖／公視提供）

黃豪平開玩笑說：「我這次的任務就是安靜站著，襯托惠文老師的光芒，她想辣，我就負責穩重。」沒想到鄧惠文馬上打臉，笑說：「哪有辣！這次我走優雅風啦，不然青少年節目主持人太性感好像怪怪的。」兩人互動默契滿分，宛如節目中的「抬槓雙人組」。從喜劇舞台轉戰少年節目的黃豪平坦言，節目入圍金鐘對他來說是一種「贖罪」的心情：「以前玩笑偶爾不小心冒犯，現在能用節目真正幫助青少年，算是人生新的里程碑。」

▲黃豪平入圍稱贖罪。（圖／公視提供）

《少年願望事務所》第二季也正如火如荼錄製中，黃豪平預告「亮點滿滿」！新一季除了棚內討論，還有Youtuber 街訪，捕捉青少年最真實的心聲：「有時候青少年在棚內錄影會保留，但街頭訪談完全不一樣，答案常常讓人驚呆。」

鄧惠文則形容第二季「挑戰更多沒有標準答案的問題」。她指出，節目並非急著提供解方，而是陪伴青少年探索、鼓勵他們思考新的觀點。「大人不可能替孩子走完未來，但我們能成為他們最好的後盾。」她認為，自己能做到的價值不在於掌握潮流，而是透過經驗與理解，創造一個讓青少年安心對話的空間。