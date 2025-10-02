ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
嘎琳陷糾葛／獨家！嘎琳陷小三疑雲退出啦啦隊　與富商「大巨蛋看球」照片曝光

▲嘎琳（左）於9月28日迎來啦啦隊生涯的最後一場應援。（翻攝自樂天女孩粉專）

圖文／鏡週刊

樂天女孩嘎琳（胡佳琳）近日陷入小三疑雲風波，與有女友的富商黃苡峻傳出緋聞，面對爭議，嘎琳透過IG澄清，近期報導與她真實生活並不相符。她強調自己生活單純，跳啦啦隊純粹因為喜歡表演。然而，負面新聞讓她無所適從，甚至體悟自己並不適合娛樂圈。與家人討論後，她決定在合約期滿後退出啦啦隊。但有網友爆料，曾在台北大巨蛋捕捉到她與黃苡峻一同看球的身影，質疑兩人交往並非空穴來風，相關話題仍在社群延燒。

嘎琳於9月28日迎來啦啦隊生涯的最後一場應援，當天「香香區」擠滿支持她的粉絲，場面格外感人。她一登場便眼眶含淚，雖努力保持笑容，但在表演〈勇敢樂天〉與〈桃猿男兒〉時終於忍不住淚崩，邊跳邊哭。比賽結束後，面對全場球迷高喊「嘎琳加油」，她揮手道別，情緒潰堤痛哭，並深深一鞠躬，為自己的啦啦隊旅程劃下句點。

▲有網友在網路上貼出嘎琳與黃苡峻一同看球的身影。（圖／翻攝自Threads）

出道以來，以修長美腿與清新形象受到矚目的嘎琳，如今因富商緋聞蒙上陰影，被外界貼上「小三」標籤，使她心情大受打擊。她在限動坦言，已對娛樂圈徹底失望，無意再轉往其他球隊發展，並真誠告白：「桃園樂天永遠是我心裡唯一的家，也是我最深的歸屬。」儘管風波不斷，她仍不忘感謝家人、球迷與粉絲一路支持，陪伴她走過低潮。嘎琳最後一次站上舞台，用眼淚與笑容完成告別，成為球迷心中難忘的回憶。



更多鏡週刊報導
嘎琳陷糾葛／獨家！新聞曝光才知男方劈腿？　嘎琳爆陷3人情感糾葛
緋聞形象崩／獨家！交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償
獨家／嘎琳爆戀已婚百億富商　疑憂「吃醋」冷落男星！還提這要求

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

