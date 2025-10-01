兩性專家揪3點：為什麼不廢除優先席？　長文談北捷踢人事件

記者王靖淳／綜合報導

台北捷運已將博愛座改名成「優先席」，不料最近卻有名婦人疑要求坐在優先席上的男子讓座，並用手上包包打人，導致對方氣得踹了她一腳，畫面在網路上瘋傳，掀起不小討論。為此，兩性專家欣西亞今（1）日也在臉書發文，並列出三點分享自己對此事的看法，「這個位置為什麼不直接廢除？」

▲欣西亞。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

欣西亞指出，無論是從過去的博愛座，還是現在的優先席，「老少間的紛爭仍舊不停上演。」她認為這個設計，如今似乎已失去原意。為此，她也大膽地拋出一個想法，那就是，與其不斷地上演世代對立的鬧劇，不如乾脆把所有位置通通塗成淺藍色，也就是直接廢除博愛座。

▲欣西亞發文談博愛座。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

欣西亞接著解釋，自己之所以會提出廢除博愛座的背後原因。她認為這個深藍色的椅子，如今在她看來，已不是提醒乘客去體諒有需要的人，反而是造成對立及壓力。她也進一步地分析，博愛座之所以會引發爭議的三大主因。第一，便是「某些老人內心的優越感」；第二，則是「每個人對需求的定義不同」；第三，是「需求是隱性但外觀是顯性。」為此，她表示：「既然如此，解決之道乾脆把所有位置通通塗成淺藍色吧，好奇大家怎麼看呢？」